Granata contra el PJ: “No me busquen porque voy a hablar de sus amantes”

El pasado jueves un joven oriundo de Brasil quiso disparar contra Cristina Fernández de Kirchner y luego del hecho la legisladora Amalia Granata salió a exponer que todo era una “pantomima”, dejando en claro que según su visión nada fue real.

Horas después comenzó la polémica y desde el Partido Justicialista solicitaron que se pidiera su expulsión de la Cámara de Diputados provincial.

Después de la petición, lejos de tranquilizar las aguas, amenazó con hablar de "amantes" y "chanchurrios": “No me busquen, porque miren que voy a empezar a hablar de todos sus chanchurrios, voy a empezar a hablar de sus amantes, miren que conozco todo lo que pasa”, declaró dejando entrever qué hay muchas cosas que en el mundo de la política no se saben.

Tras los dichos, Leandro Busatto, titular del Bloque Justicialista de la legislatura provincial, quien fue el que pidió su expulsión lanzó: “Sos una vergüenza y una generadora de odio serial. Mañana vamos a pedir una cuestión de privilegio en la cámara de diputados para evaluar tu remoción como legisladora. Carecés de valores democráticos para ser parte de un cuerpo parlamentario”.