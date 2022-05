El pasado jueves la investigadora argentina del Conicet, Micaela Camino, recibió el prestigioso “Oscar Verde” en Reino Unido por su trabajo para salvaguardar el bosque del Chaco seco en la Argentina.

La propuesta premiada tiene el objetivo de aumentar las capacidades de las comunidades locales para conservar el pecarí quimilero, una especie endémica de la región del Chaco seco que está amenazada y que, de acuerdo a estimaciones de la investigadora, podría desaparecer en menos de 30 años.

En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) Camino habló de su propuesta de conservación. “Se llama Whitley Awards, pero siempre le dicen Oscar Verde porque es un premio reconocido y que tiene ceremonia la entrega", señaló la especialista

Pecarí Quimilero es una especie en peligro de extinción

"Es competitivo, nos presentamos biólogos que trabajamos en todo el mundo con conservación. Me postulé, pero con mucha competencia, no sabía qué iba a salir. Es entregado en Londres, fui pasando las etapas de entrevistas y al final ganamos. Es un honor y oportunidad con la visibilidad para seguir trabajando".

-¿Por qué se considera al pecarí como endémica?

-El grupo se llama Proyecto Quimilero y trabajamos enfocándonos en el quimilero, que es un chancho de monte, el pecarí. Solo existe en los bosques de la región chaqueña. Está muy amenazado, esta especie solo vive en estos bosques que están desapareciendo rápido por el avance de la deforestación, para poner agricultura industrial.

-Desaparecen los bosques, el hábitat, más otros problemas de conservación. Nosotros enfocamos los esfuerzos en esta especie un poco porque en sí es única y si se extingue de acá no la vamos a poner tener en ningún otro lugar del mundo. Otro poco porque nos permite abordar la complejidad del sistema boscoso chaqueño, que es maravillosa porque hay muchísimas especies yconexiones entre las especies y con las comunidades locales, o sea criollos, indígenas que también son parte del sistema.

-El programa tiene tanto investigación como acciones aplicadas a la conservación, donde usamos la ciencia para ver si funcionan o no. Hace más de 10 años empezamos a trabajar y no sabía si lo íbamos a encontrar, está muy amenazado y es difícil de ver. En 13 años yo lo vi una vez. Después lo pescamos con cámaras trampa, vimos las huellas, lo vimos cazado. Pero es difícil de ver. Es un animal muy único, es un mamífero grande, a mí me llega como pasando las rodillas y si se asusta se hace más grande, se le eriza el pelo y se vuelve tipo un punk de músico de rock. Es grandote y para mí algo muy loco de esta especie es cómo representa un camino evolutivo único, porque ha logrado adaptarse perfectamente a estos bosques secos que por muchos meses no tenés agua en la superficie.

-Hay otras especies de mamíferos que se desplazan buscando agua, el quimilero consume cactus, como el quimil que es de esta zona. Así atraviesa la época seca. Es una especie territorial, necesita de áreas de acción, territorio para sobrevivir. Por eso también es un tema que las áreas protegidas no son suficientes, necesitás que esté todo conectado y las áreas protegidas son chiquitas y separadas. De allí la importancia de trabajar junto a la gente, porque la mayor parte de los bosques que quedan son territorios de comunidades indígenas o criollas y todos juntos podríamos conservar a esta especie.

-¿Cuál es la principal amenaza que tiene la especie?

-En este momento es la misma amenaza para todo el ecosistema boscoso y de las poblaciones humanas, que es la pérdida del bosque. Rápido desaparece y de manera descontrolada. No siempre se cumple, al ver imágenes satelitales te das cuenta que hay áreas donde debiera estar el bosque y con autorización o no ese bosque no está. Entonces, los animales los perdemos. También le afecta la cacería, cuando no hay manejo de los perros y lo atacan, también enfermedades. Pero todo queda pequeño comparado con la pérdida de hábitat que vivimos en los últimos años.