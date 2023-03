Gabriela Cerruti, la portavoz de la Presidencia, respondió a las críticas realizadas por el referente de La Cámpora Andrés "Cuervo" Larroque, quien aseguró que el kirchnerismo estaría acompañando su reelección si el presidente Alberto Fernández "hubiera hecho las cosas bien".

"Si vos sos parte de un Gobierno no podés estar tan en desacuerdo con lo que hace el Presidente, porque sino te hubieses ido. Lo difícil de una PASO contra el Presidente es hablar mal contra tu gobierno o hablar mal de tu Presidente, porque sos parte de su equipo", disparó Cerruti.

La funcionaria aseguró que "el Presidente dijo que va a tomar la decisión en el momento que la tiene que tomar. Lo que no tiene que haber son proscripciones internas", en declaraciones radiales. "¿Quién dijo que él no puede ser candidato? Él puede ser, pero la decisión se va a tomar pensando en lo mejor para el conjunto", agregó Cerruti, quien luego retrucó: "Ningún espacio tiene derecho de veto. Si no te gusta el candidato, presentá otro. De eso se tratan las paso. No puede haber una PASO donde se dice el candidato es el mío".

Pero la portavoz no fue la única en expresarse. El canciller Santiago Cafiero comentó que "nadie es dueño los votos" dentro de la coalición gobernante y defendió que el jefe de Estado es "el mejor candidato" del Frente de Todos.

"Lo principal es organizarnos, consolidar el frente político, cohesionar el Gobierno y luego presentar las candidaturas que expresen cada proyecto. Nadie es dueño los votos, el que se crea que es dueño de los votos está equivocado", agregó, para luego concluir: "La gente, los afiliados, los militantes tiene que desalambrar la política, desalambrar el Frente de Todos. Tenemos que poder participar todos y todas y ampliar a partir de ahí nuestra base electoral".

Las expresiones de Cerruti y Cafiero responden a los cuestionamientos de Larroque. El kirchnerista comentó que si el Presidente “hecho las cosas de manera clara no hubiera existido la mesa del 16 febrero y el peronismo hubiera ido por la reelección de Alberto".