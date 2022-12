Festejo mundialista vs. política: lo que dejó el día de ayer

Después del multitudinario y desbordante festejo de ayer para recibir a la Selección Argentina de Fútbol, surgieron los análisis de cómo y porqué se desarrolló la jornada que en el medio tuvo cambios sobre la marcha para intentar proteger a los futbolistas y a los más de 5 millones de personas que se acercaron para agradecer por el triunfo mundialista.

Daniel Sabsay, analista político habló en el programa Metaverso por Ciudadano News y opinó que “nada estaba organizado”: “No hubo coordinación de distintos niveles de gobierno. El modo de cómo iban cambiando de recorrido iba a enardecer a la gente, lo cual era preocupante”, dijo.

Para el especialista, la principal responsabilidad fue el espacio físico en la jurisdicción: “La Ciudad de Buenos Aires no podía invadir el espacio de la provincia de Buenos Aires, que iba a intervenir al momento que pasaban por el Mercado Central”, por lo que Sabsay considera abusivo responsabilizar a CABA.

En tanto, siguiendo esta línea, el analista no dejó de mencionar la actitud del presidente de la AFA, Chiqui Tapia: “Tiene un sesgo político muy grande, eso de defenderlo a Berni la verdad es extraño, cuando para mi es el máximo responsable a nivel seguridad porque es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”, sentenció.

En cuanto al feriado nacional, Sabsay lo consideró como un “error inmenso”: “La gran responsabilidad es del presidente, parar el país un día implica 1.500 millones de dólares. A eso agregar que le cambió la vida a tanta gente que tenía actividades. Es criminal lo que se hizo, porque si no hubiera habido feriado las cosas hubieran sido diferentes”.

Por último, destacó la decisión de los jugadores de mantenerse en su postura de no ir a la casa rosada y no sacarse una foto con el presidente: “Si lo hacían se metían en camisa de once varas, creo que estuvieron muy bien, muy consecuentes y muy dignos”, concluyó.