Fernando Vilella: "Argentina construye 400 mil pobres por año"

La pandemia de COVID-19 y la guerra se conjugan con el cambio climático para acelerar dinámicas a una velocidad imparable. En el mundo 193 millones sufren inseguridad alimentaria y en Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de comida por año.

Una persona padece inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a los alimentos para el crecimiento y desarrollo normales por la falta de recursos. En el programa Metaverso, que se emite por Ciudadano News, lunes a viernes de 9 a 11, Fernando Vilella, director del programa de Bioeconomía y profesor titular de la Cátedra de Agronegocios en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), expresó: “Es una situación extremadamente complicada que estamos atravesando y mucha gente está padeciendo inseguridad alimentaria y en los próximos meses va a profundizarse este proceso".

Y amplió: "En parte, por una cuestión que ya venía como consecuencia de la pandemia y la aceleración y agudización que se generó a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, dos grandes jugadores en el contexto de la inseguridad alimentaria mundial que está empezando a mostrar su consecuencias tal como veníamos advirtiendo hace algunas semanas".

“Para medir la magnitud de lo que estamos hablando, estos dos países, son el 29% de todo el mercado mundial de trigo, el 31% de toda la cebada, el 78% del aceite de girasol y el 18% del mercado del maíz. Todo eso sale por el mar Negro habitualmente, que está cerrado y minado actualmente".

Por lo tanto, "entre los productos que están en los silos que no salen, las próximas cosechas que deberían ir a esos silos y no tienen donde ir y las necesidades de países como el norte de África que depende más del 80, 90% de ese trigo, que ellos no pueden producir por ser semidesértico, es un combo extremadamente complejo”.

Vilella indicó que "si se hace la proyección de largo plazo, en 1810 cuando Argentina estaba en su Revolución de Mayo en el mundo el 90% de la gente era pobre y tenía problemas alimentarios, hoy ese número se redujo, es el menor de la historia, el año pasado, este año crecerá, pero hay 800 millones de personas que no tienen un mínimo acceso a ni siquiera lo necesario para alimentarse", explicó.

Entonces, "en un contexto donde a diferencia de otros momentos históricos, hoy el sistema productivo está produciendo como para que todos puedan tener acceso a las necesidades de alimentos y entonces el problema es político de acceso a esos alimentos".

“Ahora, cuando mirás para adelante, las proyecciones de crecimiento poblacional de África hacia fin de este siglo marca que va a tener la misma cantidad de gente que en Asia, es decir, todo el crecimiento poblacional que habrá del 40% de acá hasta fin de siglo prácticamente es en África", por lo tanto, "todo se magnificará si no tenemos una estrategia y visión amplia".

Al consultarle cómo se puede mejorar el acceso a la alimentación, Vilella precisó: "En el caso de Argentina el empobrecimiento que hemos tenido durante los últimos años ha sido una parte importante la desigualdad en la distribución de la riqueza".

"Hemos tenido una falta de seriedad en las políticas y estrategias en las últimas décadas, y que, cuando ingresé a la universidad en el ’70, en la Argentina eran 20 millones de personas, 5% de pobres, un millón de pobres, hoy tenemos 17 o 18 millones de pobres en Argentina, construye 400 mil pobres por año y han pasado todo tipo de gobiernos, lo que no hubo fue un gobierno de unidad nacional que tenga presente alguno de estos aspectos que digo, más otros, pero nos falta generar un consenso de hacia dónde ir, cómo cuidar a nuestra gente y hacerlo de la mejor manera", concluyó.