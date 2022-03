Fernández: "Escucho a todos los sectores, pero las decisiones las tomo yo"

El presidente Alberto Fernández habló este martes y le respondió a quienes lo acusan de ser "moderado" a la hora de tomar decisiones en medio de la suba de precios que preocupa al país y aseguró que "escucha a todos los sectores del oficialismo".

En una entrevista con El Destape Radio, Fernández aseguró que escucha a todos los sectores del oficialismo, y que las decisiones las toma él, aunque aclaró que "no existe una Presidencia colegiada".

Con respecto al Frente de Todos, Fernández manifestó que está abierto al diálogo y que "no voy a hacer nada para que esto se rompa", por lo que "tenemos que aprender a convivir con estas diferencias". Además, manifestó que hay que sacarle "dramatismo" dentro de las diferencias que no son terminales.

Fernández consideró este martes que “lo peor que le puede pasar a la Argentina es volver a las mismas recetas” que generaron las crisis, y afirmó que “hay sectores del Fondo Monetario Internacional (FMI) que cuestionan el acuerdo” alcanzado por el Gobierno porque afirman que “se le pide poco” al país.

El Presidente consideró que "solo van a encontrar de mi parte voluntad de seguir trabajando juntos", al ser consultado sobre el Frente de Todos y expresó que eso se va "a ir logrando poco a poco".

"Hice un enorme esfuerzo para unir partes, lo hice sin la idea de ser candidato. Lo hice por convicción, no se puede (seguir) sin nadie; aquí nadie sobra, nadie está de más".

Fernández y la inflación

En la entrevista radial, en la que habló de los temas candentes del día, el Presidente manifestó que va a poner todo su "esfuerzo en poner en orden la Argentina" para terminar con la inflación.

"Es una batalla que tenemos que dar entre todos y debemos denunciar al supermercadista del barrio que tiene los precios que pone e ir detrás de los especuladores", afirmó el mandatario.

Fernández resaltó que siente que "los ciudadanos argentinos somos un ejército, y del otro lado están los especuladores", por lo que "voy a poner todo mi esfuerzo para poner orden en precios Argentina en un momento donde está todo desordenado producto de la guerra en Ucrania".

Por su parte, advirtió que "si el diálogo no funciona", no le "va a temblar el pulso" para tomar medidas.

"Hay que sentarse y ver si podemos renovar en este momento excepcional como la guerra un acuerdo entre todos a través del diálogo. Si el diálogo no funciona, no me va a temblar el pulso. Tengo que defender el ingresos de los argentinos. No es una caza de brujas de nadie", concluyó.