Facundo Moyano se enfrentó a La Cámpora y lanzó una frase fulminante

"El gobierno de Alberto Fernández debería ser borrado de la historia del peronismo". Entre otras frases lapidaarias, Facundo Moyano aprovechó una entrevista que brindó a TN para lanzar dardos contra La Cámpora y el kirchnerismo: "La única lucha que tienen es por los cargos", expresó, refiriéndose a la fuerza que responde a Cristina Kirchner.

"La Cámpora es parte del poder y del gobierno. La única lucha que les veo a esos muchachos es la lucha por un cargo. A los cargos hay que dejarlos, y hay que tener coraje para eso" expresó el hijo menor de Hugo Moyano y exdiputado nacional.

Moyano afirmó que comparte muchas de las críticas que realiza la agrupación kircherista, pero exigió a los miembros de esa fuerza que "pongan lo que hay que poner, que renuncien y que luego critiquen desde la calle".

"Como peronista me avergüenza este gobierno. Creo que es un gobierno que tiene que ser borrado de la historia del peronismo. Por eso me fui", contestó, categórico, el ex funcionario.

Con respecto a las paritarias que está negociando el gremio de Camioneros, cuyo líder es su hermano Pablo, dijo que "todas las organizaciones sindicales van a jugar a no perder contra la inflación. El sindicato selló una paritaria del 30% en los primeros seis meses, en la que quedó por debajo de la inflación y aseguró que ahora “tiene que recuperar ese semestre y no perder contra la inflación”.

Para concluir, el exlegislador peronista cuestionó con dureza a la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien le contestó a un participante de Gran Hermano, que había dicho que conocía desde hacía mucho tiempo a Alberto Fernández, y que lo vinculó con hechos de corrupción.

“Es otro papelón más de Alberto (Fernández) y de (Gabriela) Cerruti. No hay una estrategia comunicacional así como no hay una estrategia política. Sé de primera mano que Alberto desprecia la comunicación política, no cree en eso y cree que la política es la rosca”.