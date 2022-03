Es médico y mientras bucea recoge la basura del lago Nahuel Huapi

El médico traumatólogo de Viedma, Gabriel Graziano (49) viaja habitualmente a Villa La Angostura desde hace 15 años para practicar buceo en el lago Nahuel Huapi. Mientras realiza la actividad, recolecta la basura que se encuentra en el fondo del agua.

"Empecé a sacar basura hace 15 años y la tiraba a la vista de todos para que la gente lo viera. Recién este año decidí sacarme fotos, sobre todo para tenerlas de recuerdo. El gerente del complejo me las pidió y se encargó de postearlas, y ha tenido gran repercusión", comentó Graziano en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News).

En ese sentido, Gabriel contó: “Son 800 kilómetros, voy todos los años. Me gusta mucho porque estoy unido a La Angostura, empecé a ir con mi familia, mi hija se crió prácticamente ahí. Empecé a bucear en el 2001, siendo de Viedma estudié buceo en Las Grutas. Después hice buceo libre porque practicamos pesca submarina, ahora mucho no. Cuando empecé a ir aprovechaba el lugar, que tiene fácil acceso, entraba a bucear y practicaba la apnea que es con aire de los pulmones, sin tanque. Eso se entrena, porque es peligroso".

“Entonces veía papeles, vasitos y cosas. Las saqué a la playa. Al año siguiente me fui con una boya y una bolsa marisquera. Empecé a sacar hace 15 años y lo tiraba a la vista de todos para que la gente lo viera. También bucé en el lago Mascardi, donde mi cuñada trabajaba en una hostería, ahí no había buceado nadie y de las obras en construcción encontré latas de barniz en el lago, cosas contaminantes, pilas y demás. Todo lo saco, todo es manejable y lo tiro", aseguró el traumatólogo de profesión.

-¿Has encontrado cosas de valor?

-Generalmente, lentes de sol. Una vez encontré una ecosonda que es un dispositivo para rastrear en el fondo, alguien la estaba instalando en un bote y se le cayó. Algo de dinero, que al no haber corriente se deposita en el fondo. No mucho, pero alguna cosita de esas he encontrado.

-En 15 años nunca nadie lo supo, salvo la gente que está en la playita tomando mate, a los chicos les suele llamar la atención. La gente del complejo está acostumbrada a verme. Nunca le di trascendencia a esto, esto fue por el señor de Bahía Mansa.

-¿Ahora encontrás más o es siempre lo mismo?

-Siempre lo mismo, sobretodo envoltorios de papeles, de helado, botellas de agua que se van al fondo. Me hago una buena recorrida y saco todo lo que veo. Esta vez saqué todo, repasé bastante la zona.

-Yo no acuso a nadie, es solo para que tomemos conciencia. Mi mail de contacto es cosenza76 @hotmail.com el que me quiera escribir ahí lo tienen. Yo destaco una parte de mis vacaciones para eso.