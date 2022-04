Entrevista laboral: una joven denunció que una aerolínea le pidió "bajar de peso"

Una joven tripulante de cabina se hizo viral en Twitter luego de que contara la experiencia desagradable que tuvo con una reconocida aerolínea internacional. Su historia generó repudio en las redes sociales, donde criticaron el accionar de la empresa.

El relato de Josefina comienza describiendo la situación en la que se encontró la profesional durante las distintas etapas de reclutamiento que proponen las empresas de aviación para sus nuevos empleados.

"Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar. Para ello, hoy fui a una entrevista". Así comienza la historia que la usuaria de la red social comentó y que no demoró en tener casi 100 millones de menciones y comentarios al respecto.

Josefina comentó cómo fue la primera instancia de evaluación, que contó con trabajos en equipo, los cuales fue pasando sin dificultades. A esto se suma que todas las instancias en estas empresas internacionales se realizan en inglés, algo que no significó un problema para la joven.

En las últimas etapas de la entrevista, la reclutadora le pidió hablar con ella en privado para comunicarle que el motivo que le impedía seguir con las etapas de reclutamiento era su peso: "'Honestamente, necesitás bajar de peso'. Luego de eso vinieron los halagos de su parte, 'sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenés que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa” , comentó Josefina para cerrar el hilo.

A raíz de esta exposición, que no demoró en hacerse viral, muchos usuarios de Twitter le recomendaron a la joven no exponerse para evitar que no consiga trabajo en adelante, mientras que otros le expresaron su apoyo y ven el hecho como un acto discriminatorio.