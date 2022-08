Enrique Zuleta Puceiro: "La situación del país es extremadamente compleja"

La vigilia que se lleva a cabo desde el martes pasado en Juncal y Uruguay, en Recoleta, para manifestar apoyo a la vicepresidenta ha generado múltiples repercusiones en los espacios políticos debido a los operativos de seguridad que se han montado por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de mantener el orden.

Enrique Zuleta Puceiro, analista político expresó en el programa Metaverso por Ciudadano News que la situación del país es “extremadamente compleja, tanto política como institucionalmente”.

Y para ser más específico, Zuleta Puceiro explicó que la Argentina viene arrastrando en los últimos años asignaturas pendientes no resueltas: “En estos momentos el país está empatado en el Congreso, nadie puede resolver por sí mismo nada, ni siquiera acudiendo a las alianzas, no se puede funcionar con un Senado que no tiene quórum propio y tampoco la Cámara de Diputados. Ningún tema central de la agenda económica por ejemplo puede ser enviado al Congreso y nada indica que las elecciones, cualquiera sea el resultado desempaten el Congreso”, dijo.

El analista político hizo también alusión a los “cruces” entre las fuerzas políticas y resaltó que lo que hay que hacer es “salir de la provocación mutua”.

El funcionamiento de los partidos

Con este escenario actual muchos referentes políticos consideran que el contexto puede servir para posicionar a Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones del 2023.

Pese a esto, para Zuleta Puceiro no hay evidencia que Cristina Kirchner quiera competir por algún cargo partidario, pero a su parecer “el papel que CFK eligió es el de una especie de referencia política mayúscula en el fondo del peronismo”.

Y para continuar con su análisis sentenció: “el peronismo no puede gobernar por sí mismo, tampoco lo puede hacer el Pro, que es un partido porteño con agenda metropolitana y gente metropolitana”. A su entender sí lo pueden hacer las coaliciones, pero remarcó que “tanto la coalición Frente de Todos como Juntos por el Cambio fueron muy eficientes para ganar elecciones pero absolutamente incompetentes para gobernar”.

De este modo concluyó que el sistema de la Argentina se puede mejorar, pero "para mejorarlo se necesita un ejercicio muy serio de autocrítica, de las fuerzas políticas y sobre todo diseño de mecanismo de diálogo para superar juntos problemas que no le podemos imponer los costos políticos a un solo sector”.