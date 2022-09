Encuesta: el 66% de la población desconfía de la Justicia

Según una nueva encuesta, la mayoría de los argentinos desconfían de la independencia del Poder Judicial en cuanto a las causas de corrupción.

Fue la consultora Reyes Filadoro quien indagó sobre la percepción de los ciudadanos respecto a la imparcialidad y el desempeño de los funcionarios judiciales a través del estudio titulado "Encuesta Nacional - Medios y Justicia"

El analista político Hernán Reyes y director de dicha consultora explicó en el programa Metaverso que a la hora de preguntar se hizo en forma general pensando en los casos de corrupción que llegan a la justicia.

La primera inquietud apuntó a conocer si se cree que el Poder Judicial actúa con independencia e imparcialidad o que se deja influir por otros factores de poder: “El 66% de la población considera que la justicia en estos casos de corrupción se deja influir por otros factores de poder, es decir que no actúa con imparcialidad”, sentenció.

¿Qué opina la sociedad sobre los medios de comunicación?

El analista político explicó que el informe también estuvo enfocado en conocer qué piensa la ciudadanía sobre los medios de comunicación.

Así fue como consultó si las provincias confiaban en la información que recibían a través de los medios tradicionales de comunicación y 6 de cada 10 personas respondió que no confía en la información que recibe a través de la radio, tv y diarios.

En tanto, de la totalidad de los encuestados, el 52% no cree en la independencia de los medios de comunicación: “La gente no cree que los medios sean independientes como dicen serlo y además, que no representan la diversidad de voces”, dijo Reyes, quien sumó que el 49% de la población cree que los medios expresan los intereses de una minoría.

La grieta política también fue materia de análisis y desde la consultora preguntaron ¿Qué grado de responsabilidad tienen los medios de comunicación tradicionales de alimentar la división entre los argentinos? La respuesta fue contundente y el 53% considera que tiene mucha responsabilidad o bastante “es un porcentaje altísimo”, sentenció Reyes.

A su vez el 71% de la población manifestó no confiar en la información que recibe de las redes sociales.

Luego de conocer todas estas estadísticas, Reyes resaltó una “gran contradicción” por parte de los encuestados: “a pesar de que no confían en la justicia, ni en la información que reciben en los medios de comunicación, el 66% da por sentado que la ex presidenta es culpable de los casos de corrupción por los que está siendo procesada”.

Para entender ese valor, explicó: “un gran porcentaje de la población opina que la vicepresidenta es culpable y no está basando sus opiniones en lo que puede leer o procesar de modo racional sino que están influenciadas por sus emociones”.