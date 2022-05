En el Día de la Milanesa: ¿cuál es la más pedida por los argentinos?

Este martes 3 de mayo se festeja el Día de la Milanesa en todo el país. Un homenaje a una de las comidas que figura como emblema en cualquier restorante de nuestro país.

Lorena Di Paolo, titular del restaurante Don Mateo, habló en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News), fue consultado por la especialidad de su negocio: “En principio lo importante es que sea fresca, hecho en el momento. Al mediodía manejamos viandas y el lunes es nuestro plato principal. Son 8 piezas enteras que se fetean en el momento, para que salga fresco y recién hecho. Ante todo el ingrediente secreto es el amor".

La experta brindó algunos detalles de las preferencias que tienen los argentinos a la ora de comer milanesa.

—¿Qué piden más la pollo o la de carne?

—La de carne la piden siempre. Hacemos 8 piezas de nalga, contra 6 kilos de suprema de pollo. Piden mucho más la de carne.

“Todo tiene que ser fresco, porque lo deshidratado no da el mismo sabor. Nosotros a las 8 comenzamos a fetear a mano, está preparado el huevo con sus ingredientes. Uno lo pone suave, porque no todos comen con tanta sal. Se hace una sola empanada y directo al horno. Al horno van con aceite, porque sino sale un cartón. Pero manejamos tanto volumen que no se podría hacer frita. Se hacen al horno y bien, salen frescas y ricas. Nosotros hacemos un solo apanado. Hay gente que le gusta con más, pero nosotros solo una", sostuvo

—¿Qué es lo que más sale de acompañamiento?

—La milanesa con puré de papas y varios piden puré de zapallo. En 130 menús nosotros 100 lo hacemos con puré de papas. El jueves estamos en la Ruta de la Milanesa la hemos ofrecido con papas, pero nos preparamos para el puré de papas.

La Ruta de la Milanesa

Por su parte, la especialista comentó que la Ruta de la Milanesa "es algo implementado por Turismo, en donde salen tres casas de milanesas". De esta manera, detalló el menú que se ofrecerá para el encuentro: " Hoy comienza el Club de la Milanesa. El miércoles a la Tías Rada y el jueves a nosotros. Vamos a ofrecer milanesa a caballo, con huevo frito. Pero van a poder elegir milanesa rellena, que es con panceta, chedar y cebollita de verdeo o con morrón. Ese plato sale 650 pesos con una bebida Pepsi o Seven Up2".