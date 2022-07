En caso de alquilar, ¿quién carga el formulario para el subsidio tarifario?

El Gobierno lanzó un nuevo esquema de subsidios, que tiene como principal objetivo alcanzar tarifas razonables y justas para el valor de la energía. Esta iniciativa propone una distribución basada en la capacidad económica de cada hogar, por lo que es fundamental que cada usuario cargue su correspondiente formulario.

El Estado cubre, en promedio, más del 70% del costo de la energía que llega a los hogares. En el esquema aplicado hasta junio de 2022, el subsidio alcanzaba incluso a los sectores de mayores ingresos que no necesitaban de este acompañamiento económico.

Frente a esto es que se aplicó esta nueva segmentación, para mantener subsidios en aquellas viviendas que registren ingresos bajos y medios. Para poder acceder a esto es fundamental introducir los datos al sistema, según la terminación del DNI.

Desde que salió el decreto se generaron dudas, por lo que la presidenta de la ONG Protectora, Romina Ríos, habló en El Interactivo, de Ciudadano News, y aclaró en principio que el formulario es sencillo, pero que "está premarcado en las opciones de no", por lo que hay que prestar atención al completar.

"Si tienen garrafa, no tienen que llenar subsidios; si no tienen red de gas natural, ponen que no", ejemplificó y agregó que "si tienen los dos servicios (luz y gas) lo llenan en los casilleros, en el mismo formulario".

En tanto, puntualizó que se requiere de los siguientes datos para completar el trámite: DNI, CUIT, número de trámite del DNI, datos de ingresos de los miembros, como así también las facturas del gas y de la electricidad, para sacar los números de usuario o nick y el del medidor.

En caso de alquiler, ¿quién carga el formulario?

Por otro lado, Ríos recordó que, en caso de estar alquilando, esa persona es la responsable de cargar el formulario. Cuando llegue el paso de marcar la condición, debe colocar 'inquilino'.

"En la parte de servicios le pregunta si la factura viene a su nombre, ahí debe marcar que no y puede consultar a nombre de quién viene", informó la referente de Protectora.

Aclaró que el formulario "busca unir un DNI con un suministro, no al domicilio en sí. Por ende, es ideal que quien vive haga la registración, para que el beneficio quede a la persona".

"Si la persona se muda, en ese momento deberá hacer con recurso de reconsideración aclarar: 'soy el mismo DNI, pero cambio la cuenta de suministro', entonces no pierdo el subsidio", puntualizó.

A quienes no han hecho el cambio de titularidad, Ríos aconsejar que no inicien ahora el trámite, "porque queda el nuevo con alta pendiente. Te otorga cuenta, pero para los sistemas nacionales y demás es cuenta inexistente porque necesitan que se haya emitido una factura al menos. Llenen los datos con la factura a nombre de quien viene actualmente".

El trámite, ¿puede hacerse de manera presencial?

Por último, la entrevistada recordó que quienes tengan libreta de enrolamiento y cívica, sí o sí deben realizar el trámite con turnos en Anses.

"Todo el que no tenga acceso a internet o tenga problemas para cargar el formulario, tienen fecha al final de este calendario. También pueden ir a las distribuidoras y podemos ayudarlos a llenarlo. Desde la asociación (Protectora) queremos que tengan la mayor cantidad de usuarios este beneficio", completó.