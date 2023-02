Elisa Carrió anunció que será precandidata a la presidencia

Elisa Carrió anunció que competirá en la interna de Juntos por el Cambio como precandidata a la presidencia. La líder de la Coalición Cívica-ARI aseguró que su intención es "garantizar la unidad" del espacio opositor.

Crónica de una candidatura anunciada

Carrió había advertido en varias oportunidades que esto podía ocurrir. De hecho, previamente aseguró que si no aparecía un postulante que la representara, ella misma pelearía por la Casa Rosada.

La líder de la Coalición Cívica-ARI fue consultada por la falta de definición del expresidente Mauricio Macri sobre una posible postulación. A esto respondió: "es un problema del PRO, no nuestro. En la Coalición Cívica va a haber candidatura y la candidata voy a ser yo. El radicalismo va a tener candidatos, por ahora (Gerardo) Morales. Y el PRO va a resolver. Lo importante es que tengamos unidad en legisladores nacionales y provinciales".

De cualquier forma, aseguró que su objetivo no es ganar las elecciones, sino "garantizar la unidad" de Juntos por el Cambio. "Yo soy candidata para garantizar la unidad: no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte que termine perjudicando las posibilidades de Juntos por el Cambio", comentó.

"Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores", expresó. Posteriormente, informó que su campaña comenzará en mayo próximo: "Soy candidata, pero después de mayo, porque yo no hago campaña mientras estoy trabajando. El desgaste que ha tenido Juntos por el Cambio es por haber adelantado la campaña".

La unidad es el único camino

Carrió reflexionó sobre la situación en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido insistió en la "unidad en las boletas de legisladores" y apoyó la idea de que el diputado nacional del liberalismo José Luis Espert compita por la Gobernación bonaerense dentro de la interna de Juntos por el Cambio.

Al mismo tiempo, pidió al peronismo que apoye la boleta única en el Congreso. Por otro lado, criticó el uso de la ley de lemas porque aseguró que sirve para "trampear la democracia".

Por último, Carrió comentó que "el Gobierno tiene la ventaja de que Juntos por el Cambio es una coalición institucional, de defensa republicana. No tiene la intención de voltear ningún Gobierno".