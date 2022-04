"El único propósito de la reforma judicial es impedir condenas a funcionarios"

Eduardo Gerome, ex juez de instrucción y abogado penalista, dialogó en el programa Metaverso sobre el proyecto presentado por el senador rionegrino Alberto Weretilnek para ampliar la cantidad de jueces en la corte a 16 miembros.

“Me parece que cualquier proyecto de reforma en la Justicia que se haga con propósitos políticos exclusivamente y no con el verdadero propósito de mejorar el sistema de justicia no debería avanzar” reflexionó durante la entrevista radial con los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda.

Y agregó: “Esto de ampliar tiene un solo objetivo, que es impedir que un organismo que en este momento no está actuando a conformidad, siguiendo los designios del Gobierno, quiera modificarlo para poner yo los jueces que quiero y que la Corte me haga favores a mí, me evite ser condenado, sabemos que los movimientos sobre el nombramiento de jueces persiguen el propósito único de impedir que se condene a los funcionarios”.

Gerome sostuvo: “Cualquier proyecto o reforma que se haga en ese sentido tiene una finalidad absolutamente negativa que tenemos que repudiar todos los argentinos” porque como dijo, es fundamental que la Corte sea un órgano independiente, constituido, “tenemos que respetar las instituciones. Los argentinos tenemos que saber que la república requiere de tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

El proyecto del senador también propone que la Corte se divida en tres alas de cinco miembros cada una, lo que según Gerome “quiere decir que cada una es una Corte”, por lo tanto explicó que esa alternativa impide que haya jurisprudencia común: “La sala 1 va a decir una cosa, la 2 otra, la 3 otra” .

Por último aclaró: “La Corte Suprema tiene cinco miembros que intervienen en todos los casos que les llegan, no todos los que litigan en tribunales tienen posibilidad de llegar a la Corte. Lo que llega a la Corte es una ínfima cantidad de juicios en trámites, pero eso que llega y sobre lo que opina, esos fallos que dicta después se vuelven de aplicación para todos los tribunales. Porque todos los jueces saben que si fallan en contra van a recurrir a la Corte y les dan vuelta el fallo”.