El último adiós a Gerardo Rozín: cómo será su despedida

Este viernes el mundo de los medios y el espectáculo sufrió un fuerte dolor con la noticia de la muerte de Gerardo Rozín, uno de los periodistas y conductores más queridos, de esos sobre los que nadie tiene algo malo para decir.

A pesar de transitar su enfermedad sin hacerlo público -por elección propia- en la última semana se supo que su estado era "delicado", de acuerdo al comunicado oficial de Telefe. Finalmente, el conductor de 51 años dijo adiós.

La despedida de Rozín

El rosarino falleció rodeado de familiares y amigos en su casa de Núñez y es velado este sábado de 11 a 15 en la cochería Caramuto del barrio porteño de Almagro, donde lo despedirán sus afectos y sin dudas muchos colegas.

Sin embargo el lugar que más amaba Gerardo era Rosario, su ciudad natal, por lo que sus restos serán trasladados el domingo a la ciudad santafecina para ser enterrado en el Cementerio Israelita, donde también se encuentra su madre.

Una de las últimas fotos que compartió en sus redes, hace dos meses

El adiós: los mensajes de colegas, famosos y políticos

Es muy notorio lo querido y respetado que fue Rozín para tantas personas. No sólo su familia y su novia, Eugenia Quibel; su amigo y ex intendente de Rosario, Pablo Javkin y también su ex mujer y madre de su hija, Carmela Bárbaro, quien se ausentó del programa de Fabián Doman para acompañarlo.

Fueron muchos los que estuvieron y los que se expresaron a través de las redes sociales, hasta los políticos. El presidente Alberto Fernández publicó un sentido mensaje y lo mismo hizo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

A ellos se sumaron Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand, Ángel de Brito, Cris Morena, Malena Guinzburg, Ricardo Montaner y muchos más. Todos, o la gran mayoría, destacaron que su partida fue demasiado temprana.

¿Qué tenía Gerardo Rozín?

El periodista y conductor, cabeza de La Peña del Morfi, se había despedido del programa en diciembre por temas de salud, aunque no trascendió de qué se trataba.

También se supo que lo reemplazaría Iván de Pineda, pero fue en los últimos días donde sonó más fuerte que su estado era muy delicado y atravesaba una situación difícil: un tumor maligno, según indicaron.

De todas formas, Rozín lo hizo como realmente quiso, en privado y con sus seres queridos. Más allá del motivo, lo más cierto es que se despide demasiado rápido.