El presidente quiere las PASO y ya hay polémica en el Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández sigue en pie de guerra contra el kirchnerismo en lo que se refiere a la eliminación de las PASO. No se sabe cuándo estarán los votos en el Congreso para la decisión final, al tiempo que se agrega una propuesta para convocar una 'mesa política' para limar asperezas. Esto, sin embargo, no tiene respuesta.

Hay algo que es clave para el presidente: sostener las elecciones primarias. No solo porque todavía se ilusiona con una candidatura para el 2023, sino que con esto trata de poner un freno a la débil imagen que hay de él, a menos de un año para finalizar su mandato.

Si no existieran las PASO, sería muy complicado para Fernández estructurar una propuesta electoral que incluya a todos, desde el presidente hasta el último consejero escolar.

En el peronismo creen que anular las PASO le quitaría a Juntos por el Cambio la capacidad para diseñar candidaturas y liderazgos.

Los temas que dividen al Frente de Todos son varios. Entre ellos, la discusión sobre si es mejor recomponer los ingresos bajos con un bono de emergencia o una suma fija. O también definir la estrategia para frenar el aumento de los precios. Siempre hay motivos para dividir las aguas puertas adentro del peronismo.

Ante esto, Fernández cuenta con el apoyo (fluctuante) de las organizaciones sociales y la CGT, que a su vez también tiene internas divididas. Cristina Kirchner está más del lado de los líderes que dependen de los votos, sean gobernadores, legisladores o intendentes.

La propuesta de Sergio Massa

Uno de los primeros que salió a poner paños fríos fue el ministro de Economía, Sergio Massa. Apoyado por Wado de Pedro, que habló de que gobernadores e intendentes buscan eliminar las primarias, afirmó que "el presidente tiene que llamar a la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición” para llevar al Congreso.

"No lo digo desde la cosa imperativa", agregaba, "sino desde lo inteligente. Hay cosas que como coalición las tenemos que discutir cara a cara, en una mesa y a puertas cerradas. Si vos tenés amplitud para construir, no queda afuera nadie; si sos cerrado, quedan afuera todos, haya o no haya PASO".

Junto a la definición sobre la necesidad de una negociación política hacia el interior del Frente de Todos por las elecciones primarias, Massa habló sobre su futuro político: “Aspiro a hacer bien esto, y a mirar de lejos la batalla electoral de lo que viene. No tengo contexto familiar para ganar una batalla más grande, ya el tema de ser ministro fue todo un problema”.