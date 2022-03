El nuevo y ambicioso desafío solidario de Santi Maratea

El influencer Santi Maratea le contó este jueves 17 de marzo a sus miles de seguidores, que hace unas horas recibió un llamado especial desde Ucrania. Es que esta vez, desde la Embajada de Ucrania en Argentina le solicitaron que visibilice a través de sus redes sociales una campaña solidaria para ayudar al país invadido.

El joven que ha sido protagonista de muchas donaciones y que es tendencia en temas de solidaridad, vuelve a poner en marcha un plan para los que mas lo necesitan. Para evitar que esta acción se confunda con cualquier tipo de confusión política puntualizó en primera medida que: "No es política, es un pedido humanitario”.

Desde hace unas semanas, el público en general en redes sociales postulaba a Maratea para que intervenga en el conflicto, pero confesó que realmente "iba a poder hacer poco y nada", para dar una solución: “Yo también me reía, me parecía absurdo", expresó. Asimismo, luego de escuchar la propuesta decidió no darse por vencido y ponerse a disposición de cientos de personas que han sido refugiadas.

“Debería tener una postura formada sobre la política internacional, y no tengo un pingo. Pero si nos enfocamos en la gente que la está pasando mal y se le puede dar una mano, no hay mucho más para averiguar", indicó.

¿Cómo ayudar?

El mediático explicó que a pesar de que pueden existir algunos inconvenientes con el traslado de la mercadería, él mismo viajará el próximo domingo 20 de marzo a Europa el avión Solidaire, de Enrique Piñeiro.

En este viaje además de rescatar a ucranianos, podrá transportar y enviar hasta 40 toneladas de productos de primera necesidad. Por lo que, a partir de esta noticia inició los pedidos para juntar: "Alimentos no perecederos, comida para mascotas, pañales de todos los tamaños, bolsas de dormir o mantas livianas, gasas y crema para quemaduras, vendas, cinta adhesiva, alcohol, cosas de higiene, leche en polvo, agua oxigenada, tijeras, antinflamatorios y paracetamol".

“Cualquiera que quiera ir aportando algo, puede dejarlo en la iglesia ucraniana (Ramón Falcón 3960)”, concluyó.