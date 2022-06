El Movimiento Evita no se guardó nada contra CFK

El Movimiento Evita publicó un comunicado en respuesta a las declaraciones de la expresidenta Cristina Kirchner, que reclamó recuperar el control de los planes sociales. El texto, titulado “La única verdad es la realidad”, asegura que “parte de la dirigencia política sea incapaz de entender la realidad del trabajo en el siglo XXI”. Luego agrega: “es más fácil pelear con quienes la expresamos, que escuchar y reflexionar acerca de cómo resolver los problemas de los que peor están”.

“Reducir la economía popular a los planes sociales es negar la realidad. Los planes sociales son apenas el 10% de la economía popular y el 5% del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras”, agrega el comunicado, que llama a los movimientos populares a construir un espacio político.

“Negando la realidad del trabajo en el presente nos negamos la posibilidad de construir un futuro para todos y todas —expresa el texto—. Bienvenido el debate al Frente de Todos, porque lo único que debe preocuparnos es cómo construimos un proyecto de país con justicia social. Sin la economía popular eso es totalmente imposible. Por eso vamos a convocar a todos los movimientos populares a construir un espacio político, social y cultural que discuta el modelo de país para enfrentar la concentración económica y superar los problemas estructurales que tiene la Argentina”.

Ayer, Cristina Kirchner comentó que “los piqueteros en la República Argentina son hijos de las políticas neoliberales de los años 90. No nacieron con ningún gobierno populista. Fueron producto de los altos índices de desocupación y de la falta de oportunidades. El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.

Desarrollo Social destina 2.273.996.938 pesos al Potenciar Trabajo que son coordinados por la secretaría de Economía Social comandada por Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita. Los movimientos sociales alineados con el Presidente comentan la intención del kirchnerismo, con La Cámpora que conduce el diputado nacional Máximo Kirchner, que quiere quitarle la “caja” de los programas sociales para dárselo a gobernadores e intendentes.

“Ayer Cristina lo expresó dolosamente y digo dolorosamente porque podemos tener matices y diferencias, pero ayer habló de una forma sobre las organizaciones sociales y sobre sus integrantes, las mujeres, con un desconocimiento muy grande”, expresó Fernando “Chino” Navarro en una radio porteña. “Creer que ser pobre, ser humilde y vivir en un barrio las pone más indefensas respecto a otros sectores, como ella calificó, es no entender la realidad: no conocerla”.

“Hay dirigentes, militantes, estructuras y miembros de distintos gobiernos a los que les molesta la organización popular. Molesta porque es más fácil ser patrón que ser dirigente”, señaló.

Sin embargo, el presidente Alberto Fernández aseguró: “yo les quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables llevando solidaridad a donde la solidaridad no existía, llevando compromiso a donde el compromiso no existía”. Posteriormente, comentó: “Y quiero agradecérselo aún cuando algunas hagan picardías que nosotros no convalidamos, lo que no es bueno es generalizar, no esperen que yo generalice; mi eterna deuda de gratitud con cada una de esas organizaciones”.

De esa manera, el presidente acercó su posición al Movimiento Evita y a otros movimientos sociales cercanos al albertismo.

Desde el lado de las organizaciones, informaron que se realizará “una marcha fabulosa” el 7 de agosto, en el marco de la conmemoración de San Cayetano, el patrono del trabajo.