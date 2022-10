El economista Gabriel Caamaño, dialogó con el programa El Interactivo de Ciudadano News en donde explicó: “Inflación alta vamos a tener durante mucho tiempo, incluso con un plan de estabilización en 2023.

Estamos en nivel de inflación de tres dígitos y el año que viene lo optimista es esperar que siga igual, lo pesimista es que siga creciendo y después la esperanza es que el nuevo gobierno tenga capacidad y credibilidad como para lograr un plan de estabilización y a partir de ahí empieza a bajar, pero no será rápido, con lo cual tenemos varios años por delante de inflación alta".

Caamaño también aseguró: “Se puede aprender de las crisis anteriores, el temas es que no se aprende, esta crisis es buena parte de un resultado de un enfoque de política económica que ya había hecho agua en 2011-2015 y en buena parte lo volvimos a repetir y volvemos a obtener parte de los mismos resultados".

El economista también explicó: “Las condiciones en las que se aplicó no eran exactamente la misma, en muchos sentidos eran peores y se montó sobre un nivel de nominalidad que ya era más alto, entonces termina más rápido y peor pero en buena parte repetimos muchas cosas que ya sabíamos que no funcionaban y ahora volvemos a tener los mismos resultados.

Lo esperable es que volvamos a aprender qué políticas ya no funcionan y por eso no se aplican más en otras partes del mundo".

Por otra parte Gabriel Caamaño informó: “Precios Cuidados ni siquiera es un acuerdo de precios, es una medida que no es antiinflacionaria, es una medida que sirve para intentar administrar el proceso en una cuestión muy básica que tienen los procesos de inflación que es la pérdida de referencia de precios, precio cuidados sirve para eso, para el consumidor tener una referencia de precios y que no pierda y gaste tantos recursos en obtener referencias de precios porque sino vos no sabes cuánto valen las cosas y probablemente cada vez que vayas a comprar algo tengas que hacer una investigación para tener idea de cuánto vale lo que vas a comprar, si te lo quieren vender caro a barato.

Lo mejor sería mantenerlo para lo que sirve, que es para generar referencias de precios".

Además el economista explicó: “Tenes que tener un plan de estabilización, para eso primero hay que llegar a 2023, el gobierno actual no tiene ni la voluntad ni la capacidad porque no tiene credibilidad y las oportunidades que tuvo para armar plan de estabilización las desperdicio, con lo cual lo primero que hay que hacer es llegar a diciembre del 2023, lo segundo es que el próximo gobierno que llegue se supone con credibilidad renovada arme un plan de estabilización más o menos consistente y un plan que va a tener como un pilar básico en lo fiscal que es un ordenamiento fiscal, vos no podemos bajar una inflación de forma sustentable y de forma significativa sino dejas de emitir para financiar al déficit del gobierno.

Argentina no ahorra en pesos, menos el resto del mundo, con lo cual la única forma de financiar un déficit sostenido en Argentina o endeudarse en monedas extranjera o emitir, entonces hay que ir hacia un ordenamiento fiscal, lograr un superávit primario sostenido y en función de eso para la política monetaria una vez que deja tener arriba la pata la política fiscal todo es más fácil".

Finalmente Gabriel Caamaño finalizó: “En tema de política monetaria no hay mucho que inventar, el mundo ya sabe lo que hay que hacer pero el problema cuando tenes que hacer eso con déficit fiscal alto que nadie te financia es cuando le pedimos al Banco Central que haga magia y esa magia termina mal.

Lo primero es ordenar lo fiscal y a la par ir haciendo el trabajo monetario, definir un régimen monetario consistente con un descenso de inflación en función de lo que se defina en el frente fiscal”.