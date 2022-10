El INADI creó un manual para periodistas: qué no se puede decir

Quedan 24 días para el comienzo del mundial de Qatar 2022 y teniendo en cuenta algunos de los comentarios que surgieron en torno a la cultura catarí desde el INADI (Instituto contra la Discriminación) crearon un "manual" para periodistas y asistentes de la competencia con recomendaciones para que puedan saber qué cómo expresarse.

La noticia se volvió viral en redes sociales y cosechó miles de críticas porque en uno de sus puntos, detalla que "no recomienda cantar la clásica canción de 'Brasil, decime qué se siente, tener en casa a tu papá'". ¿Los motivos? Define como “un canto agravante que los hinchas les recuerden a los fanáticos rivales su paternidad en términos de resultados deportivos”.

Por otra parte, Victoria Donda recomendó no decir “negros” o “de piel oscura” y comentó que se debe de tener precaución con el uso de “se ve negra la suerte para el equipo” o “compró una entrada en el mercado negro”.

Por otra parte, para evitar terminología ofensiva sobre el cuerpo, indicó que no se hable del aspecto físico de los jugadores “está más pendiente de la peluquería que de entrenar” o “así de gordo no puede saltar ni correr”.

Finalmente, sugirió no hablar del conocimiento de cada persona: "A nadie le gusta que le digan burro, es una ofensa" y agregó: "No hay que decirle autistas a los árbitros ya que no se van a tolerar comentarios patologizantes o que incluyan categorías de salud mental como descalificación”. Y concluyó diciendo que tampoco es ideal tocar el tema de "la hombría" o el "pone mucho huevo", como por ejemplo “hoy se espera ver un equipo de hombres, bien plantado, que demuestre su hombría”.