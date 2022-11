El gobierno y la industria textil llegaron a un acuerdo de congelamiento de precios

El Gobierno firmó un acuerdo de precios con la industria textil para mantener los valores de octubre, lo que implica un congelamiento de precios por 60 días y una vez cumplido ese plazo, los precios de los productos se adecuarán a la variación del tipo de cambio oficial del dólar, según informaron desde el ministerio de Economía.

Marco Meloni, es empresario textil y vicepresidente de Fundación Pro Tejer y habló con el programa Metaverso sobre los detalles del acuerdo firmado con la industria textil: “La cadena nuestra es compleja y nos dividimos en industria textil, indumentaria y confección, marcas y después empresarios, comerciales o importadores textiles, que son problemáticas totalmente distintas y muchas veces con intereses opuestos”.

A modo de ejemplo, explicó: “La industria textil, que estamos en línea con la inflación o un poquito menos, es aquella que empieza desde la materia prima y le agrega valor por el hilado o tejido”.

La medida busca contener los aumentos generados por la inflación. El acuerdo fue firmado por los productores asociados a la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) y quedarían por fuera las marcas líderes en indumentaria.

De esta manera, Meloni afirmó: “Yo no me puedo hacer responsable si le vendo 5 mil metros a un mayorista, qué sucede después con el costo de la indumentaria y la confección”.

En tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, indicó que esta medida apunta a “encontrar un punto de equilibrio en la puja distributiva” e instó a “continuar trabajando en conjunto para fortalecer el empleo en el sector”.

Por eso, el empresario textil indicó que los industriales solicitaron al ministro tener materia prima para producir: “si no tengo insumos no puedo producir y no puedo congelar lo que no produzco, lo importante es trabajar”.