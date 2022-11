El Gobierno pasó a planta permantente a más de 10 mil empleados públicos

El Gobierno Nacional oficializó este miércoles la incorporación de 11.172 empleados públicos a planta permanente, que anteriormente trabajaba bajo contrato en diferentes organismos del Estado. La medida se anunció a través de la publicación de la Decisión Administrativa 1086 en el Boletín Oficial.

La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, sostuvo en Radio Nacional que “no es cierto que se incorporan más trabajadores al Estado. La decisión regulariza la situación de personas que trabajan hace al menos cinco años en el Estado en una modalidad de designación transitoria”.

Castellani aseguró que la medida, que autoriza el llamado a concurso de 11.172 cargos, “da la posibilidad de concursar para regularizar su situación a gente que trabaja en el Estado incluso desde los períodos de gobierno de los presidentes (Carlos) Menem, (Eduardo) Duhalde, de Cristina (Fernández de Kirchner) o mismo (Mauricio) Macri”.

“La diferencia es entre dotación y planta, que no son lo mismo. La dotación es la cantidad de personas que trabajan bajo cualquier modalidad en el Estado. Y lo que se estableció en su momento era que no hubiera un incremento de dotación, algo que no ocurre en este caso”, detalló Castellani.

El 30 de septiembre, en su cuenta de Twitter, el secretario adjunto del gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Nacional), Rodolfo Aguiar, había anunciado que se había arribado a un acuerdo con el Ejecutivo para un aumento en la paritaria del sector y que se incluía también el pase a planta permanente de las más de 11 mil personas que se concretó hoy.

“Desde ATE aceptamos la oferta del Gobierno pero declaramos la insuficiencia ya que contempló sólo parte nuestras demandas. Se adelanta a noviembre un tramo de 10% previsto para marzo de 2023 y se otorga un bono de $30.000 en diciembre, además de una revisión en enero”, había consignado el sindicalista.