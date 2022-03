El Censo 2022 disparó una polémica: ¿por qué y para qué se pide el DNI?

El pasado miércoles 16 de marzo arrancó el Censo Nacional 2022 con su etapa digital, en la que los habitantes de Argentina podrán autocompletar un formulario de 61 preguntas a través de celulares o computadoras, y concluirá el 18 de mayo cuando se realice el tradicional relevamiento vivienda por vivienda.

Sin embargo, en las redes sociales se instaló una polémica debido a que en el formulario digital se pide completar el número de DNI y el correo electrónico personal, por lo que muchos consideran que a pesar de ser anónimo, entregar estos datos personales vulneran la seguridad de los usuarios.

En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News), Daniel Yankelevich, director del Área de Datos de la organización Fundar, indicó cuál es el objetivo del censo. “El censo es sumamente importante porque es información fundamental para trabajar en políticas públicas y para saber quiénes somos", aseguró.

“La polémica se dispara porque cuando colocamos los datos en la aplicación pide el DNI del que está cargando. Es una persona por domicilio la que carga. La idea es que no esté la información personal, porque los censos son anónimos. Hay un criterio que es no pedir datos que no son necesarios. De hecho, metodológicamente hacer determinadas preguntas puede hacer que el resto se contesten con más sesgo o no", explicó Yankelevich.

-La polémica surge porque el censo lo hace una empresa tercerizada

-Si me dan dos minutos, tardo ese tiempo en buscar el DNI de ustedes. En este caso particular no es algo preocupante, no es un dato que uno no puede encontrar de otra manera. Lo que pasa es que automática se asocia el DNI con otros datos, eso da un poco de inseguridad. Efectivamente, hay una empresa de por medio que no sabemos cómo van a manejar estos datos. Más allá de eso, quién hace la aplicación y cómo se audita son preguntas que cualquier ciudadano se hace. Insisto, no me parece gravísimo pero a la vez es razonable que uno se lo pregunte. Sobre todo por qué pide algo que no se usa.

-Hay dos puntos para mencionar. Por un lado, hay una ilusión de que uno puede dar sus datos con métodos técnicos de manera de quedar 100% anónimos. Eso no es verdad. En Fundar hemos publicado sobre el tema, es posible reindentificar datos con algunas técnicas. Lo segundo es que tiene que haber una política de datos, cómo se cuidan los datos de los ciudadanos, que va más allá de la ley de datos. Si no se guarda para qué lo piden, entonces eso metodológicamente influye en la encuesta.

-Nos genera más confianza Mercado Libre, Santi Maratea cuando pide una donación o Milei cuando sortea su sueldo, que el Estado cuando te pide datos para el censo

-Sí, y no siempre es justificado. Hace poco tuvimos un evento con Mercado Libre donde hubo un robo de datos. Eso pasa a nivel internacional. Pero una de las cosas que creo que hacen bien, no todas las organizaciones, es definir qué van a hacer claramente con los datos, cómo los van a manejar, el acuerdo implícito o explícito, y en este caso no queda para nada claro.

-Ya tuvimos experiencia sobre las diferentes aplicaciones Cuidar durante la pandemia de Covid. Si uno es claro, se lo toma en serio al tema. Es fundamental entender que no es un programa más elaborado, sino que es definir una política clara. El almacenamiento de datos es una responsabilidad que el Gobierno se la tiene que tomar en serio y tiene que ser una política pública”.