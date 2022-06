Eduardo Gerome y la reforma de la Corte: "La oposición pretende impunidad"

El Gobierno tiene proyectos sobre ampliación de la Corte Suprema: una de las propuestas consiste en elevar a 25 miembros. En conversación con el programa Metaverso, el ex juez y abogado penalista Eduardo Gerome remarcó: “Realmente esto que estamos escuchando no es un mal proyecto, es una aberración, porque cuando se habla de reformar un organismo se habla por cuestiones técnicas, pero no políticas y la única explicación que tiene por la que el oficialismo quiere reformar la Corte es para no falle en contra de Cristina. Entonces, han encontrado que el sistema es ampliar la Corte a 25 miembros".

“Pretenden la impunidad y como la Corte es el organismo máximo de Poder Judicial en la Argentina, si se aseguran que no funcione, mejor para ellos. Si el organismo es el que tiene la última palabra en los juicios contra todos los ladrones, los corruptos, no queremos que sea la que nos juzgue, queremos que sea otra y entonces, nada mejor que cambiarla" explicó el funcionario.

Eduardo Gerome también manifestó que: "Esto políticamente es una aberración, pero además, se entiende que la Corte tiene que tener un nombramiento por mérito de gente que tenga derecho a acceder y no por haber nacido en Buenos Aires, Formosa, Santa Cruz o en Mendoza. En este momento estamos viendo que el Máximo Tribunal es pluriprovincial, sin que el objetivo haya sido ese. Entonces, si 5 personas tardan en ponerse de acuerdo, imaginen 25, sería la desnaturalización de este órgano del Poder Judicial".

“Por eso, hay que ser firmes en que la oposición es exclusivamente para que no se consume un hecho que realmente vaya en desmedro del Poder Judicial, de la gente, de la calidad de justicia porque esto es exclusivamente político y se pretende cambiar una entidad que está funcionando bien pero obviamente no para el kirchnerismo, porque le está confirmando las sentencias y le está poniendo límites", manifestó el ex funcionario.