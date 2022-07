Dólar turista: el sector teme que la medida frene la recuperación pospandemia

El Gobierno aumentó del 35 al 45% el impuesto que aplica sobre las compras y gastos en dólares en el exterior. La medida entró en vigencia a partir de hoy y las repercusiones no tardaron en llegar.

“Tenemos que ser cautos en la manera que vamos manejando las decisiones para que el crecimiento después no se vea frenado”, comentó Horacio Reppucci, secretario de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de Turismo en el programa Metaverso.

El secretario insistió en que los impuestos que agravan esta actividad terminan condicionando la demanda. Además comentó que desde la actividad intentan conocer qué afectación tienen los servicios de contratación de Argentina para prestaciones en el exterior, tanto en los servicios turísticos, como en las compras en general que no son parte de la actividad turística.

Repucci también habló sobre cómo afecta el aumento del impuesto en los pasajes, que puede poner en riesgo la continuidad de la prestación del servicio de las líneas aéreas si la demanda decae por falta de compras.

Debido a esto, el secretario argumentó que algunas rutas dejan de ser rentables y terminan siendo discontinuadas. “Así como necesitamos la llegada de turismo internacional porque ingresan divisas al país, si la conectividad la vamos perdiendo porque en el balance de pasajeros entrando y saliendo la compañía determina que no les sirve esta ruta por no ser rentable, son rutas que se pierden y pasajeros que no van a salir pero tampoco van a entrar”, dijo.

Números positivos

Pese a todas las novedades que giran en torno al turismo, desde el sector resaltan que el turismo receptivo tiene mucha importancia para el ingreso de divisas, y se observa una recuperación importante si se toma como referencia el volumen de actividad pre pandémico.

Para especificar sus declaraciones Reppucci comentó que en junio ingresaron 217 millones de dólares en concepto de turismo, comparado con pre pandemia es un 80% del volumen en la balanza de ingresos de divisas a la Argentina, “el turismo ocupa el cuarto lugar de importancia de los sectores productivos que generan ingreso de dinero”, sentenció.

Además confirmó que hasta el 31 de junio arribaron 2.520.351 extranjeros al país, de los cuales 1.367.000 se los considera turistas porque estuvieron por lo menos un día en la Argentina. Esos visitantes provienen principalmente de Brasil, con el 22%, Uruguay con un 6,5%, EE.UU, Chile y Paraguay con un 10% y después con números más pequeños España, Bolivia, Perú y Colombia.

Con miras a la temporada invernal, la perspectiva es alta porque la conectividad con algunos destinos generadores de turismo de nieve se ha incrementado, Aerolíneas Argentina ha agregado vuelos desde San Pablo hasta distintos puntos de nuestro país.

Con respecto al turismo interno desde la Cámara Argentina de Turismo afirman que hubo una temporada de verano récord, que se ha logrado a través del Previaje que ha fortalecido muchísimo la cadena y le ha dado previsibilidad también a la contratación, por lo que se calcula que en la temporada de invierno habrá una gran afluencia de pasajeros utilizando el Previaje.

Previaje 3

Horacio Reppucci expuso que esta edición está apuntada a la temporada baja, para servicios prestados en octubre, septiembre y noviembre, y debido a los resultados positivos obtenidos en las ediciones anteriores esperan “con mucha ansiedad al próximo”.

Si bien por el momento no hay confirmación oficial para que los beneficiarios compren y carguen sus comprobantes, Reppucci especificó que con respecto a la carga de los prestadores “los últimos números habían superado los 9 mil prestadores inscriptos para participar del servicio”.