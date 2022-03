Discriminación: 7 de cada 10 hombres trans no pueden ir al médico

A pesar del paso del tiempo, los prejuicios siguen existiendo en muchos sectores de la sociedad y por este motivo algunas personas son víctimas de dicha circunstancia. Este es el caso de personas trans que, según un estudio, han dejado de concurrir a consultas y médicos para evitar sufrir discriminación.

Gracias a los datos aportados por el informe, se conoció que "siete de cada diez varones trans dejaron de ir al médico por miedo a sufrir discriminación".

Iván Puhlman, varón trans e integrante de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó que según un estudio 7 de cada 10 sufren discriminación a la hora de ir a las consultas médicas.

“Tenemos una ley única en el mundo, que nos permite no tener un ABC. La idea es que cada uno se puede construir desde donde quiera y pueda. Desde donde puede porque muchas veces los mandates sociales o familiares nos obligan a retrasar la gran necesidad que tenemos de reconocernos y sentirnos bien con nosotros mismos".

Según indicó el entrevistado, en el ámbito médico las personas trans tienen un acceso "al 100% gratuita con una cobertura absoluta para readecuar la imagen" y esta es misma ley es la que desde diferentes países "se busca replicar", indicó.

Las personas trans sufren todavía de distintos tipos de discriminación y perjuicios en diferentes ámbitos, es por eso que Puhlman, expresa que "hay que empezar a sensibilizar a todo el personal", más allá de capacitarlo.

La sociedad en general "está obligada a construir una imagen según los parámetros normativos y hegemónicos" y esto causa una "limitación a la hora de querer ser uno mismo", explicó. Entonces muchos se pueden ver afectados por los agravios y a pesar de que se puede denunciar ante el INADI, Casa Trans, ATTA o la defensoría LGBT, sostuvo que "los procesos administrativos son muy lentos y no nos permiten llegar a una conclusión real y reparadora".

La lucha de estas personas se basa en "no visibilizarse", pero sí mostrar "lo que atraviesan las masculinidades trans".

"Es importante decir que trabajamos para las infancias y adolescencias, para que no sufran lo que nosotros hemos pasado. Yo soy de la generación antes de la ley, donde nos pedían que fuéramos físicamente hombres o mujeres, de hecho CCG se llama la cirugía de confirmación de género. Eso también es arbitrario, porque si no quiero realizarme una CCG realmente no se me reconoce mi género y construcción. Eso es un gran error, porque la ciencia no está lo suficientemente capacitada para lograr el objetivo que algunos compañeros quieren lograr con esta intervención", especificó.

En este sentido, agregó que "la sociedad tabú pasó de moda, necesitamos que nos reconozcan como seres humanos con derechos. Es decir, acceso al trabajo, a la salud, al hogar, a poder construir vínculos"

Y concluyó: "Las violencias son eternas y dolorosas. Es muy importante la ESI en las escuelas pero también en las universidades. Solamente uno mismo puede hablar sobre lo que lo atraviesa, por eso tenemos que reconocer estas voces”.