Dio a luz en la puerta del hospital porque se negaron a atenderla: el bebé se fracturó la clavícula

El Gobierno salteño inició una investigación e instruyó un sumario administrativo por el caso de una mujer parturienta que llegó con su marido al hospital Papa Francisco de la ciudad de Salta, y no recibió asistencia médica para dar a luz, por lo que tuvo que hacerlo sola en la calle.

Trascedió que las empleadas del nosocomio le dijeron al hombre que "no tenían personal" por lo que debía llevar a su mujer a otro centro asistencial para su atención.

Según indicó a Télam el procurador general salteño, Pedro García Castiella, el Ministerio Público Fiscal salteño ordenó pedidos de informes "urgentes y declaraciones testimoniales" para este lunes.



Además, la doctora Analía Adet Figueroa, subrogante de la Fiscalía Penal N°6 y a cargo de la investigación, ordenó una serie de pedidos de "informes urgentes, filmaciones de cámaras de videovigilancia de la zona y declaraciones testimoniales para este lunes".

Ante la magnitud de lo sucedido, desde la Justicia se solicitó un informe con el listado administrativo y médico del hospital, una constatación médico-legal de las condiciones de salud de la madre y la beba, además de la historia clínica de ella, enumeró el funcionario.



En declaraciones a la prensa, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, indicó que "se hará una investigación minuciosa" administrativa y que "no se cortará el hilo por lo más fino, se irá al hueso para que esto no vuelva a suceder".

Anoche, el ministro visitó a la familia en el Hospital Papa Francisco y constató que el viernes fue dada de alta la bebé, que había sufrido una fractura de clavícula y un traumatismo encéfalo craneano al caer sobre el asfalto, mientras que la madre se encuentra bien.

Mangione explicó que la empleada del hospital que le indicó a la familia que no podían atenderse allí porque "no había ginecólogos ni obstetras" tendría antecedentes "de mala conducta" con pacientes en otro centro médico.

También sostuvo que buscarán averiguar si algún cargo jerárquico del hospital dio la orden de no brindar este tipo de servicios. "Si es así, cae el peso sobre esa persona también, porque en definitiva la mujer cumpliría órdenes", agregó.



Y resaltó que "en las urgencias, tenga el perfil que tenga el hospital, tiene que atender. Es una obligación médica" por lo que ayer envió "un memo a todos los hospitales diciendo que es obligación atender cualquier tipo de urgencia, así fuese que no esté en la cartera de servicios".

La denuncia del padre de la bebé

De acuerdo a la denuncia realizada por el padre de la beba y a imágenes que se volvieron virales en redes sociales y medios, los empleados no quisieron tampoco llamar a una ambulancia y desde el Servicio Coordenado de Emergencias le dijeron que debían dirigirse al Hospital Materno Infantil, en la zona norte de la ciudad.

El hombre relató que el jueves alrededor de las 21:30 su esposa "sentía mucho dolor en la panza" por lo que la alcanzó al Hospital Papa Francisco, "que es el que nos quedaba más cerca".

"La dejo en la entrada, estaciono la moto y cuando la voy a buscar veo que sale del hospital y me dice que le dijeron que no había personal y que no la podían atender", contó el hombre.

Finalmente, la mujer tuvo que dar a luz en la calle.

"Mi esposa dio a luz parada. La gente salió corriendo al ver a la bebé en el piso, y luego salió un enfermero", aseguró el hombre.

El descargo del hospital

En tanto, el doctor Daniel Mamaní, gerente del hospital Papa Francisco, repudió lo ocurrido y aseguró que esta situación en atención de urgencias no tendría que haber sucedido. “Es una situación lamentable, estamos haciendo todas las investigaciones que corresponden para sancionar a quien corresponda por la no admisión de la paciente. Tenemos el registro de todo lo que pasó”, comentó a los medios locales.