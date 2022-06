Detuvieron en Entre Ríos a un iraní utilizando documentación falsa

Un hombre joven de nacionalidad iraní que portaba documentos falsos fue detenido en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. La detención se produjo luego del escándalo que se generó por el avión venezolano que se encuentra retenido en Ezeiza.

El arresto del hombre que se produjo cuando descendió de un micro en la terminal de ómnibus de esa localidad del este entrerriano, cuando un maletero le pidió los documentos y habría presentado el DNI de un correntino y la licencia de conducir de un porteño.

El hombre se encontraba a disposición del juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, y se le tomará declaración el próximo lunes.

Trascendió que el detenido no habla español, solo farsí y muy poco inglés, se cree que es iraní, pero no se sabe a ciencia cierta por qué los documentos que mostró eran de un ciudadano correntino, no se sabe si perdidos o robados, y además intentó mostrar una licencia de conductor de la Ciudad de Buenos Aires, también falsa.

El hecho trascendió este sábado y fue dado a conocer mediante la publicación de un tuit del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, en el que señaló que se trata de un hombre joven, de 28 años, que “fue detenido en Concepción del Uruguay intentando comprar pasajes a Concordia con documentación falsa para luego ir a Uruguay”.

Milman señaló que el joven, que dijo llamarse Asan Azad, apenas habla inglés y que "presentó un DNI de un correntino y una licencia de Buenos Aires".

Según la declaración que hizo el joven en farsí gracias a un intérprete, difundida por el sitio de TN, nació en Irán el 16 de mayo de 1994, es hijo de Azan Ramazan (padre) y Zara Rivan (madre), aunque sostuvo que no recuerda el número de Cédula de Identidad o Pasaporte con el fin de acreditar su identidad.

Contó además que de Teherán viajó a Venezuela en 2016 e intentó obtener la ciudadanía en ese país, pero no lo logró, después quiso hacer lo propio en Ecuador sin éxito y terminó extraviando su documentación en el proceso. Luego pasó por Perú y Bolivia, antes de llegar a pie por el norte de Argentina, el 8 de septiembre pasado.