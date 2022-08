Después de tres meses: por qué hay censistas que siguen sin cobrar

Se están por cumplir tres meses del Censo 2022, realizado el 18 de mayo, y aún hay censistas que siguen sin cobrar. San Luis, Salta, Catamarca y Tucumán fueron algunas de las provincias en donde efectuaron los primeros pagos, pero a mediados de julio iban a regularizar.

Lo cierto es que la situación aún no se regulariza y, de hecho, un grupo de censistas se comunicó con TN y La Gente para informar que aún no cobraron. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Estadísiticas y Censo (Indec), informó que el Banco de la Nación Argentina todavía se encuentra procesando algunas transferencias.

Un hombre de 52 años se encuentra dentro del grupo que aún no percibe el pago y, en diálogo con los medios mencionados, contó que se realizó el trabajo porque necesitaba el dinero para pagar los remedios que necesita para tratar su enfermedad oncológica.

“Tengo cáncer y solo de medicamentos tengo un gasto mensual de $5.000″, explicó, advirtiendo que hizo varios reclamos, pero nadie le da una respuesta.

Entre otros, una joven de 31 años, que trabajó en Villa Devoto, también aseguró estar en la misma situación: “Hablé con mi superiora y me pasó un número de teléfono para hacer el reclamo, pero no me dieron ninguna respuesta”.

Qué dijeron desde el Indec

Según indicaron representantes del Indec a TN, el Banco Nación todavía se encuentra procesando algunas transferencias.

“El 16 de junio de 2022 se transfirieron los montos correspondientes a las estructuras censales de las provincias de Catamarca, Chaco, Salta, San Luis y Tucumán. El pasado 15 de julio, la Tesorería General de la Nación transfirió al Banco de la Nación Argentina (BNA) los fondos para realizar los pagos de las restantes 19 provincias, que el Indec ya había aprobado en junio”, detallaron.

Y agregaron: “En estas dos etapas se dio curso al pago de los estipendios de 650.000 personas que participaron en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 en todo el país. De esos pagos autorizados, el 95% se acreditaron exitosamente en las cuentas bancarias informadas entre el 18 y el 20 de julio de 2022".

Para finalizar, indicaron que en la página www.censo.gob.ar están todas las respuestas para las personas que aún no han recibido el dinero.