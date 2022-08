Despidieron al policía de CABA que detuvo a conductor en un piquete

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires decidió echar al policía que había detenido y esposado a un automovilista en medio de una marcha piquetera. Desde esa cartera explicaron que el efectivo fue desafectado, y al comisario responsable del operativo se le inició un sumario administrativo ya que, según dicen, "lo que sucedió es inaceptable".

El caso se dio este martes, en medio de una marcha de los grupos sociales en CABA. En la zona de avenida 9 de Julio y Córdoba se estaba redirigiendo el tránsito y no estaba permitido circular. Fue allí que Álvaro Durán quiso pasar, pero un efectivo de la policía lo detuvo y lo esposó, argumentando "resistencia a la autoridad y atentado".

Durán fue demorado más tarde dentro de un patrullero y más tarde llevado a una fiscalía. Por esto, Marcelo D'alessandro, ministro de Seguridad de CABA, se comunicó primero con el ciudadano y luego con la fiscalía, y pidió que se lo dejara en libertad. "Me hice cargo de la situación. No fue la policía, fue un policía que actuó mal y tenemos los resortes administrativos para sacarlo de la policía. Hoy está puesto en disponibilidad”, dijo el funcionario.

Tanto D'alessandro como Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, explicaron que "se desafectó al policía, y se le inició un sumario administrativo al comisario responsable de dicho operativo, porque lo que sucedió es inaceptable".

El automovilista no recibió ninguna denuncia, y a este respecto Felipe Miguel dijo que "el accionar de los efectivos que participaron de esta secuencia no fue el correcto y se van a tomar todas las medidas que correspondan por esta actuación, independientemente de que en ese momento no estaba permitido circular con el vehículo”.