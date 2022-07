Invento sin precedentes: desarrollan cuero ecológico con hongos

Cada vez más las empresas y Pymes buscan fabricar productos que protejan el medioambiente. Este es el caso de María Rocío Meini, investigadora del Conicet, quien habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y contó que desarrollaron un cuero a base de hongos, único en el país.

“Nosotros trabajamos en el Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos dependiente del Conicet y de la Universidad Nacional de Rosario. Llevamos a cabo distintos proyectos donde ya empleábamos hongos para otros usos, producción de enzimas, para la industria cosmética. También veníamos trabajando con residuos o subproductos de la industria alimenticia. En un momento surgió este camino de combinar deshechos y crecer este hongo que puede dar lugar a la forma de este biomaterial que es similar a un cuero".

¿Cómo es el cuero ecológico a base de hongo?

Sobre el producto detalló: “Una característica de este material alternativo es que biodegradable. Busca equilibrio entre la durabilidad en el tiempo y que pueda ser biodegradable. Estamos en etapa de laboratorio. Tenemos muestras que ahora son pequeñas ahora se evalúa la resistencia del material, textura, color y luego tratamientos para darle mayor flexibilidad. El plan ir escalando, para tener muestras más grandes y llevarlo a escala industrial".

Se sabe que el invento no tiene precedentes en el país y podría utilizarse para la confección de ropa, carteras y calzados. Mientras tanto, sostuvo: “Por el tamaño que tenemos ahora apuntamos a accesorios: billeteras, cintos, porta tarjetas, porta celulares, pero la idea es teniendo piezas más grandes que nos permitan pensar en uso en indumentaria".

El beneficio de esto es que "es que más amigable con el ambiente el proceso" ya atiende una demanda de muchas personas que no desean elegir ni usar el cuero. En este sentido, diferenció: "El ecocuero no deja de ser un plástico, entonces no cubre la demanda de un proceso que respete al ambiente".