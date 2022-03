Derribaron y rompieron una estatua de Cristina Kirchner en Río Gallegos

La estatua de Cristina Fernández de Kirchner ubicada en la Plaza de la República de Río Gallegos, Santa Cruz, fue desprendida y vandalizada en la madrugada de este miércoles. La efigie estaba exhibida junto a otras similares de los presidentes democráticos que cumplieron mandato desde 1983: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner y Mauricio Macri.

Como se puede ver en las imágenes que se difundieron este miércoles, la obra que representa a la vicepresidenta estaba quebrada en las piernas y tirada en el piso. Según informaron fuentes locales, el municipio retiró la estatua vandalizada para restaurarla. Habría una persona detenida por el hecho que fue registrado por las cámaras de vigilancia dispuestas para custodiar el Paseo de los Presidentes de la Democracia.

En declaraciones a Radio LU12, el director coordinador de Proyectos del Municipio de Río Gallegos, Silvio Escobar, aseguró que presentó la obra en Comisaría Primera de la ciudad y lamentó el hecho: "Si uno lo analiza en frío, esto tiene una connotación política porque fue la de Cristina la primer figura que fueron a atacar. Pero acá no se ataca ni una figura ni una gestión, se ataca el sistema democrático", reflexionó el funcionario.

El ataque a la figura de la dirigente del Frente de Todos es el tercero en lo que va de marzo. El primero se produjo a mediados de marzo, cuando durante una manifestación en repudio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la Plaza del Congreso un grupo reducido de personas apedreó el despacho de Cristina.

La segunda arremetida simbólica se pudo ver durante la última semana, mayormente en las calles de la Capital Federal, donde aparecieron varios carteles con la cara de la expresidenta junto a frases como "Culpable de 35.000 muertes" y un código QR hacia una página web. En el sitio -que ya no está disponible- se leían frases en alusión a la interna de la coalición oficialista: "La verdad no perdona. No dejaste gobernar. El desastre es tuyo. Alberto Fernández conducción".