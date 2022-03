Del molino a la mesa: cómo es el proceso de la harina en la Argentina

Luego de haber aumentado casi un 70% desde enero pasado, la bolsa de harina podría registrar más aumentos en los próximos días de marzo, que repercutirán, según advierten los panaderos, en el precio del pan.

En este sentido, Efraín García, titular de Molino González Chávez, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y fue consultado por la inflación en el sector de las harinas. "Puntualmente, el lío que se armó con la harina por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es que son dos países importantes en la producción de trigo. Esta situación hizo subir muchísimo el trigo en el mundo y en Argentina también", señaló García.

"Hace 20 días que tuvimos una suba progresiva del trigo día a día. No lo quiero llamar especulación, pero los productores estaban esperando a ver cuál era el pico máximo de venta de su materia prima para poder tener mejores ganancias. Eso llevó a un desequilibrio y aumento exponencial de la harina", advirtió el entrevistado.

En ese marco, explicó que “se salió a hablar de desabastecimiento, pero no fue así. No nos retiramos de las ventas. Pero como hubo aumento del trigo, también lo fue para la harina. Con una bolsa de harina que pasamos de 1.000 a 1.800 pesos te encontrás con que el precio del kilo de pan debería haber aumentado 20 pesos, porque el costo de la harina es el 20% en el proceso de hacer pan. Hay mucha información cambiada, a nosotros nos golpearon mucho y con este anuncio de las retenciones el productor menos va a querer vender".

“La mano de obra es lo que más le insume a la panadería, no es la harina. En cambio en los molinos sí, el 85% del costo de la bolsa de harina es el trigo. Para nosotros es fundamental garantizar el abastecimiento para nuestras industrias. El Gobierno se mete con los productores y no venden para tener más ganancias, no está mal lo que hacen, cualquiera lo haría. Los mensajes que da el Gobierno o con la información que larga cuesta… una persona que tiene una industria no tiene reglas claras del juego, eso nos hace mucho daño.

-Cuando todo se solucione, ¿finalmente Argentina podría tener más exportaciones?

-Sí, de hecho hoy tiene reglas claras el productor. Cuando comenzó la guerra hubo una semana de suba exponencial, los molinos están abastecidos con precios de referencia. Lo que pasa es que cuando se modifica el precio de la harina obviamente salen las noticias, y todo el mundo comienza decir que los molinos especulan o los productores. Pero no es así, uno quiere hacer rentable su empresa. Estamos esperando el comunicado del Gobierno de la presunta suba de retenciones, que vuelve a generar problemas.

-Se siembra trigo entre mayo y julio. Una vez que se cosecha en diciembre, el productor tiene varias opciones, las industrias harineras o la exportación. En Argentina se producen entre 18 y 20 millones de toneladas de trigo y en Argentina se consumen 6. Eso al país lo beneficia, porque en la medida que aumentan las exportaciones entran divisas. El año pasado tuvimos muy buena cosecha, no deberíamos tener problemas nosotros de trigo, pero con las reglas no claras nos hace daño.

-El trigo se cosecha y cuando viene al molino se hace control de calidad. Se segrega la materia por calidad y variedad, y luego se limpia. Todo lo que hace el molino es mecánico, solo se agregan vitaminas y algunos aditivos para corregir por la falta de calidad. Se humedece y se deja reposar para entrar en molienda, donde se separa la cáscara de la harina y por tamices se separa por tamaño. Después nosotros la almacenamos en silo y transportamos por camión a los clientes que son panaderías, fábricas de pastas.