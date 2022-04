De Marchi: "Cargamos con la agenda de Cristina y no con los problemas de Argentina"

Omar De Marchi.

Omar De Marchi, diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación, criticó la serie de acciones que está tomando el oficialismo esta semana en torno a la Justicia: "Nos hostigamos a cargar una agenda que no tiene que ver con los problemas de la Argentina y sí con los problemas de algunos dirigentes políticos determinados, en este caso Cristina Fernández de Kirchner".

Durante el programa Metaverso, conducido por Gabriel Landart y Rebeca Miranda, De Marchi señaló que las discusiones de los dirigentes giraron en torno a la conformación del Consejo de la Magistratura.

"No debería ser un tema en discusión, un Consejo que está reglado en la Constitución y punto, sin embargo, se le busca la vuelta y la trampita y ver qué se hace para ver si hay un miembro más que el día de mañana sirva para sancionar un juez que no les gusta o para promover algún amigo; y la pobreza crece, los sistemas educativos van decayendo, la infraestructura, que es la base para que haya inversión, desarrollo y empleo no se trabaja", expresó.

Respecto al impuesto a la renta inesperada que el presidente Alberto Fernández planteó a inicios de esta semana, el referente mendocino del PRO señaló que "sorprende la creatividad extensa que tienen para joderle la vida a la gente" y coincidió con Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en que no acompañará un nuevo tributo.

Según De Marchi, la solución al problema de la Argentina "pasa por ahorrar plata, por gastar menos: tienen que dejar de despilfarrar plata que no tienen porque cuando hacés eso tenés que recurrir a estos mecanismos raros, más impuestos, endeudamientos o emitir plata para cubrir lo que te falta".

En cuanto a los nuevos bonos que se anunciaron el lunes, para los cuales se destinarán 230 mil millones de pesos, el diputado criticó que no se estén generando las condiciones para aumentar el empleo. "A todos nos gustaría ser buenísimos, pero si no tenés la plata para hacerlo, no lo podés hacer. Hay que generar las condiciones para que haya más inversiones y eso traiga empleo y desarrollo, no hay otro camino", sostuvo.