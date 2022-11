Daniel Sabsay: palabras de elogio y críticas a distintos políticos

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay disertó en la provincia de Mendoza invitado por la Fundación Mendocinos por el Futuro y Ciudadano News tuvo la oportunidad de dialogar con él.

"Pienso que lo que está ocurriendo con la Corte Suprema está dando un ejemplo extraordinario de seriedad, de institucionalización del país, de vigor y de no tener miedo.

"Lo viene demostrando en una serie de fallos y estas últimas decisiones van absolutamente en ese sentido".

"Creo que todo el escándalo que está haciendo Cristina muestra su debilidad", manifestó el abogado.

Daniel Sabsay expuso en la Fundación del precandidato a la gobernación, Luis Petri, y allí Ciudadano News le preguntó si el no acatamiento al fallo de la Corte por parte de Cristina Fernández de Kirchner, sobre introducir un integrante más en este caso el senador Martín Doñate no era desobediencia judicial, a lo que el Constitucionalista contestó:

"Es una causa penal clarísima, es el incumplimiento de los deberes de un funcionario público y un claro abuso de poder, es un desacato frente a otro poder que es el de control, es el que tiene que revisar los actos de los poderes políticos".

"Veo con un cierto optimismo la justicia, rescato la actuación de Luciani que me parece que es un apóstol de la República y esa expresión de él, Justicia o Corrupción, resuena con una fuerza inmensa y creo que tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población argentina. Eso es lo que da sustento a la Corte", manifestó.

"Si el nuevo Poder Judicial no respeta la Constitución no puede haber estado de derecho porque es la carta magna y la interpretación que hacen sobre ella los jueces, lo que determina lo que debe ser y lo que no. Si eso no existe la economía no puede asentarse."

"Me parece clave el ciudadano y el rol que cumple Luis Petri porque es un hombre de una república, lo ha demostrado como diputado, ya que era de las pocas voces que decía lo que había que decir", explicó el abogado.

Daniel Sabsay en la Fundación Mendocinos por el Futuro

Estuvo en Mendoza invitado por Luis Petri, para conversar acerca de “La justicia en peligro de extinción”.

Fue en una charla abierta al público, con la participación de más de 300 personas.

Con la premisa de que “el avance populista atenta contra el valor de la justicia”, Sabsay y Petri, ambos abogados de formación, comenzaron hablando precisamente de lo ocurrido cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó para abordar en la sesión, el nombramiento de cuatro representantes del Senado al Consejo de la Magistratura.

“No hay momento mejor para traer a Daniel Sabsay que cuando Cristina Fernández de Kirchner quiere tomar por asalto el Consejo de la Magistratura.

"En momentos en donde el Gobierno nos pide que miremos el Mundial y nos olvidemos de la inflación y en momentos en donde la República está en peligro".

"Si toman el Consejo de la Magistratura es porque el objetivo es declarar la impunidad en todas y cada una de las causas que la tienen como protagonista a la actual vicepresidenta de la Nación".

"Eso vamos a hablar con el mejor constitucionalista que tiene la República Argentina, que es el más valiente además”, comenzó Petri.

El dirigente de Juntos por el Cambio entrevistó a Sabsay, quien dejó conceptos vinculados con las causas de corrupción en las que están involucrados funcionarios del actual Gobierno nacional que conduce Alberto Fernández, como la de Vialidad; los derechos cercenados durante la cuarentena y sus consecuencias; la necesidad de que exista una ley de Ficha Limpia; la reforma de la Constitución de Mendoza y la idea de que hay esperanza mirando hacia el futuro".

“A Luis Petri lo descubrí siguiendo sus discursos en la Cámara de Diputados, veía un hombre con los atributos que hay que tener y que decía las cosas que tenía que decir".

"Soy un convencido de que se necesita una modificación del sentido de servicio público y de servidor público. Y considero que Luis llena todos esos requisitos"

" La posibilidad de que Luis sea gobernador en una provincia tan importante sería un paso adelante en la construcción de políticos diferentes, de verdaderos servidores públicos”, aseguró Sabsay.

Y siguió: “Para mí lo que pasó en el Senado marca el fin de una época funesta para el país. Y que esta mujer (por Cristina Kirchner) se haya equivocado tanto y lanzado a conseguir, no teniendo además quórum propio, una mayoría que le fue birlada, es como un sueño".

"Estoy feliz porque creo que vienen buenos tiempos para la Argentina. Hay esperanza para la República porque no se han dejado pasar estas situaciones tan espantosas de incumplimiento de las mandas constitucionales a través de un ardid".

"Buscaron hegemonía y la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad en la composición del Consejo de la Magistratura”, remarcó el especialista en temáticas constitucionales del derecho.

Para Sabsay, Néstor Kirchner fue “un ser salvaje y absolutamente nocivo. Representa lo peor de lo peor: la corrupción".

"Hubo una jueza mendocina, Alejandra Mauricio, que se animó a declarar inconstitucional un decreto del Presidente de la Nación en aquel momento, muy valiente y profesional”, recordó también".

Volviendo a la actualidad y centrándose en la causa Vialidad en la cual el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner, el catedrático evaluó: “Luciani, con su maravilloso alegato, es un héroe de la democracia. Yo lo pongo en el mismo lugar que Strassera.

"Pienso que viene la condena, es la jefa de una asociación ilícita y cometió fraude contra el Estado. Está muy bien demostrado. Es increíble porque en la defensa de ella se dice que cómo un gobierno a través de su actividad normal va a cometer delitos".

"Cuando la actividad normal era todo un armado para, a través de un prevaricato, saquear las arcas públicas en detrimento de la gente. Creo que se va a llegar a un veredicto condenatorio”.

A esto, Petri aportó que al no existir todavía la ley de Ficha Limpia, la actual vicepresidenta podría presentarse en la elección del 2023 como candidata a presidenta. “Espero que tengamos una sentencia condenatoria que sea ejemplificadora, pero no solamente que le ponga pena de prisión, sino inhabilitación perpetua y extinción de dominio”, subrayó el conductor de Mendocinos por el Futuro.

“Desde la vuelta de la democracia en la provincia de Mendoza recurrentemente casi todos los gobernadores intentaron reformar la Constitución, que data del año 1916, que la hizo Julián Barraquero y que fue de vanguardia, pero tiene un mecanismo complejo para reformarse".

"Estamos en deuda porque no la modificamos ni luego de la reforma de la Constitución Nacional del 94’ y, por ejemplo, no tenemos consagrada la autonomía municipal. La cuestión de la reelección o no del gobernador ha sido el principal impedimento”, se explayó Petri.

A lo que Sabsay agregó: “Es una constitución muy sabia porque no hay reelección consecutiva; hay que dejar transcurrir el tiempo de un mandato para poder volver a presentarse. Yo no le modificaría eso pero sí lo de la autonomía municipal, que sí es una falencia muy grave”.

Petri hizo énfasis en la necesidad de hablar de estos temas, de generar propuestas y de lo que “hay que hacer para transformar Mendoza, que no es una isla en el país, requiere muchas transformaciones y desde la fundación se está trabajando en eso”, concluyó el radical.