Cuidado: crece una modalidad para estafar por Marketplace

La creatividad delictiva no sólo no disminuye, sino que además se vuelve cada vez más particular. En los últimos meses, apareció una nueva forma de estafar, principalmente por el Marketplace de Facebook, que ha visto un crecimiento en su uso: la transferencia de más.

¿Cómo es la modalidad?

Supongamos que usted está ofreciendo un artículo a la venta en Marketplace. Por ejemplo, una PlayStation 4 a $ 10.000, como para que sean números redondos (al margen, si encuentra esa consola a ese precio, desconfíe). De repente, lo contacta un comprador, digamos que un tal Matías, acuerdan el precio, lugar para el depósito, informa que no la puede retirar en ese momento pero que va a realizar la transferencia y después lo busca. De hecho, le dice que alguien más va a hacer el envío de dinero:

Y en eso, le llega este mensaje, confirmando el depósito:

Y unos segundos después un comprobante que podría ser tranquilamente real:

Este es el falso comprobante que recibe

El problema es que, minutos después, el comprador llama desesperado para avisar que, su esposa María, depositó de más, de hecho, unas diez veces más de lo pautado. Incluso manda una copia del comprobante de depósito. Sin embargo, en el homebanking no se ve el ingreso.

Al rato lo llaman del banco para informarle que van a remediar la situación. Comienzan a indicarle qué hacer y, mientras está al teléfono, le llega un código que sus interlocutores le piden. Si se los da, ya es demasiado tarde. A partir de ese momento, su homebanking está bloqueado y es probable que su cuenta esté vacía, tu tarjeta utilizada y, en algunos casos, hasta tenga un crédito a su nombre.

En algunos casos, solicitan que se presente en un cajero automático a una hora y día en particular para que lo guíen en los pasos. El resultado final es el mismo. Y no intente volver a contactar al comprador, porque ya lo bloquearon.

¿Qué hacer si me ocurre que me transfieren de más?

Lo primero es no entrar en pánico. Si recibe una llamada del banco, corte. La llamada debe originarla usted comunicándose a los número oficiales de la institución donde tenga la cuenta. Allí podrá informarse acerca de la verdad o no del suceso.

Obviamente, nunca de sus datos personales de contraseñas, pins, token o DNI si lo llaman, ni por correo electrónico, whatsapp, o cualquier otro medio de contacto.

Dentro de lo posible, utilice contraseñas denominadas fuertes: son las que tienen mayúsculas, minúsculas y números. No use la misma para distintas aplicaciones.

Tampoco se conecte nunca a su homebanking desde equipos públicos o de terceros, y lo mismo corre para wifi públicas.

Ante la duda, no se deje llevar por la emoción, respire y recurra a su entidad bancaria (no ellos a usted) para cerciorarse de lo que está pasando.