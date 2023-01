La carne aumentó un 30%

En los últimos 4 días, luego de varios meses sin aumentos, el precio de la carne por kilo vivo en hacienda sufrió una suba del 30% dejando atrás el letargo que lo mantenía muy por debajo de la inflación de 2022.

Al respecto, Miguel Schiariti presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), expresó a los micrófonos de Ciudadano News que " los animales en pie aumentaron entre un 30 y 40% en la última semana, desde el viernes pasado a hoy, con una entrada importante, casi de 80 mil cabezas en el mercado de Cañuelas, como que se está sosteniendo el aumento de precios y veremos a lo largo de la semana que viene y la próxima, si el consumidor de carne ahora convalida o no los precios"

-¿Esto se va a trasladar a los precios de mostrador entonces?

-Sin ninguna duda, si el feedlotero estuvo perdiendo 20% del costo de producir un kilo de carne durante siete, ocho meses, han perdido el 20% de su capital operativo. Esto es lo que genera que falta hacienda hoy, que la oferta se haya reducido de manera drástica.

-¿Es lineal que si sube el precio del mostrador la gente consuma menos?

-No necesariamente, todo depende de otros factores, qué pasa con el precio del pollo y el cerdo, el poder adquisitivo, ahora hay aumentos de salarios, no es absolutamente lineal, pasa que con la inflación que hay en la Argentina la pérdida del poder adquisitivo del salario es cotidiana, cada día tenemos más billetes y menor poder de compra.

-¿De cuánto será el aumento en mostrador?

-En la misma proporción que aumentó el ganado en pie, no va a ser de un día para otro, porque siempre que hay estos cambios bruscos en los valores tanto la industria como los matarifes intentan trasladarlos de a poquito, en cámaras hay carne que se compró la semana pasada y se pagó a valores más bajos, entonces normalmente se hace en promedios, se empieza a subir un poquito pero no sube de un día para otro el 30%, van a ir subiendo a lo largo de 10, 15, 20 días y ahí sí llegará al 30, 35% de aumento del precio al público.

“Ningún carnicero quiere ser odiado cuando ayer vendió un corte de mil pesos y hoy a 1.400 pesos. La relación entre el público y el carnicero es una relación que el carnicero tiene cotidiana.

-¿Cuánto debería aumentar para estar en línea con la inflación la carne y no ir a pérdida?

-Hoy se pagó un máximo, que los precios corrientes fueron de 480 pesos y para no andar con pérdidas deberían andar arriba de los 530 el kilo vivo. Sería un número que permitiría empezar a recomponer la caída del stock que seguramente se está dando, por dos motivos, primero, por este anticipo de ventas que hubo durante seis, siete meses, segundo, porque la sequía ha generado una mortandad que hoy la tenemos en un signo de interrogación, no sabemos cuántos animales murieron

-¿Tiene alguna información del pollo y el cerdo si aumentarán también?

-No, no, el pollo estuvo por encima de la inflación, un 104%, el cerdo estuvo muy cerquita de la inflación porque el pollo es muy transformado, se rige por el valor del maíz el cual por la sequía aumentó de manera significativa entonces, ha ido acompañando estos aumentos, veremos qué ocurre en estos días, creo que estas lluvias generales seguramente hará que los precios de los cereales se mantengan más o menos estables.

El impacto de la sequia

“Por otro lado, lo que sí vamos a sufrir es que como lo más fuerte de la sequía ocurrió en el período de servicio de la vaca, la vaca que no come es una vaca que no ovula, y no se queda preñada, entonces tenemos menos terneros". expresó el presidente de CICCRA.

"Deberemos esperar a abril, mayo para que se hagan los partos, tal antes de acuerdo a la zona, y ver cómo va a caer el índice de preñez, que normalmente está por encima del 60% pero no sabemos cómo va a ocurrir, me parece que va a ser muy flojo porque lo peor de la sequía ocurrió en el minuto del entore y con animales que ya venían mal comidos a lo largo del año".

"Esto hará que en 2024 tengamos una crisis de carne" comentó Schiariti