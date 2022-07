Cuáles son los nuevos cambios de consumo del turista argentino

Con el anuncio del nuevo dólar turista para evitar que salgan divisas del Banco Central, el viajero argentino no tuvo otra alternativa que modificar sus hábitos en los viajes.

“Al pasajero que quiere viajar obviamente le convendrá tomar un all inclusive”, dijo Alejandra Barzani, presidente de la Asociación de Agentes y Agencias de Viajes PyMes Argentinas en el programa Metaverso.

Y además comentó que el paquete todo incluido es válido para los lugares de playa, porque en Europa esa posibilidad no existe. “Le conviene porque si uno no tiene cupo en la tarjeta de crédito puede pagar todo acá en efectivo, con pesos y sigue pagando el 30% de impuesto país y el 45% de percepción pero no depende de un cupo de una tarjeta de crédito”.

El impacto en la venta de pasajes

Barzani explicó que luego de la pandemia, pese a que aún no termina, creció la venta de los pasajes al exterior, pero con el aumento de la retención de AFIP al 45%, hubo un parate, y a este impacto en el bolsillo del turista se suma la incertidumbre de cuáles serán las nuevas medidas económicas.

“El pasaje es nada más un ítem en el viaje, después hotelería, comida, excursiones, ahí es donde viene el mayor problema, porque te apuras, comprás el pasaje y lo aseguras al tipo de cambio de hoy pero todo el resto queda sujeto al momento y a las políticas económicas que haya en ese momento”, concluyó Barzani.