Críticas hacia el aumento para jubilados: "Es una mentira más"

Después de que el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara un bono para jubilados y un aumento, llovieron las críticas acerca de que no es suficiente, teniendo en cuenta que la mínima no llegaba a los 40.000 pesos.

Eduardo Civit Evans, titular del Partido de los Jubilados, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó: “Es una mentira más, vestida por un hombre que sabemos que ha pasado por todos los partidos políticos, que es su derecho, que es el caso del nuevo ministro de Economía. Desconocemos el conocimiento que tiene de economía".

Sobre la medida, lanzó: "El nuevo ministro ha aumentado, dice él, el 15% en función de no sé qué. No sé qué cree. Se olvida que hay una ley de movilidad que lo obliga a hacerlo. No es porque es buen tipo. Es una ley de movilidad que no tiene absolutamente nada que ver con la inflación".

En este sentido, aclaró cómo es la situación actual de los jubilados: “Hemos llegado a tener 400 dólares para llevarlo a valor real, 400 dólares de básico. En este momento el básico de un jubilado es de 120 dólares, o sea que perdimos el 300% en los últimos 15 años. Eso quiere decir que el Estado ha estado sacando de los fondos del Anses, de lo que no se habla, era plata de los jubilados de las AFJP que no nos devolvieron nunca. Miles de millones de dólares que se destinan a otros fines, como dar créditos a tasas preferenciales a las empresas amigas, algunas mega millonarias. Los jubilados somos los que estamos pagando la gran crisis de la Argentina".

Asimsmo, agregó que "si se hace una tabla y se cuenta el dinero que se aportó durante 40 años, cada uno tendría una o dos casas", a diferencia de esto, miles de jubilados "hacen esfuerzos por llegar a fin de mes.

"En economía no hay nada gratis, son todas trasferencias. El Estado se ha llevado el 60% de todo lo que hemos trabajado los argentinos, entre ellas las jubilaciones que han sido un escandaloso robo. Deberían estar procesados todos los directivos de Anses desde el 2008 a la fecha y también los del Fondo de Garantía y Sustentabilidad", acusó.

Evans, finalmente, lamentó la situación y sostuvo que "los intereses son según el Gobierno de turno", por lo que no hay procesados ni investigados y los miles de millones de dólares de los jubilados que hemos aportado durante 30 o 40 años no están".