Crisis en la producción: denuncian que no hay cosechadores

Las dificultades y adversidades económicas son de todo tipo en Argentina y cada vez se profundizan más. En los últimos días, se conoció que los productores de cítrico advierten que por los planes sociales, no hay mano de obra para la cosecha

Ricardo Ranger, productor de cítricos en la provincia de Misiones en El Dorado, habló en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y contó la problemática por la falta de trabajadores para la cosecha.

“Acá no se consigue gente para la cosecha, escasea la gente para la yerba, para tareas rurales, tractoristas”

—¿Cuánto gana una persona que se dedica a esto?

—3 mil a 3500 pesos, en la yerba más. El problema son los planes sociales, la gente no quiere trabajar en blanco. Hay un decreto presidencial donde se compatibiliza entre trabajo en blanco y planes sociales. No se pierde, pero igual prefieren trabajar en negro.

"La gente da trabajo en negro. Incluso en la yerba la gente trabaja en negro, porque no quieren asegurarse, no quieren. Los aportes son gratis, pero no hay gente, si necesitás 20 personas conseguís 5.

—¿Las personas que cocechan son de la provincia o son los golondrinas que vienen de otros países?

-No, son de la provincia, no vienen de afuera como en el caso de Tucumán o La Rioja. Acá es gente de la provincia, pero año a año hay menos gente por el tema de los planes.

—¿Qué pasa cuando hay sequía o incendios?

—Nosotros tuvimos incendios en la quinta, pero el problema de la mano de obra se profundiza año a año. Es un proceso que comenzó hace 20 años y en el ámbito rural cada vez hay menos gente que quiera trabajar. Con el plan la persona gana 50 o 70mil pesos y trabajar dos o tres días por semana, un obrero que está asegurado tiene derechos y obligaciones. La obligación es venir todos los días a trabajar. Los que vienen en negro nunca trabajan cinco días a la semana.

"Es un tema gravísimo, que la parte política tendría que darle una solución. En Europa por ejemplo existen estos beneficios de planes, pero el estado alemán obliga a la persona a buscar trabajo. Si la empresa no tiene trabajo te firma un papel para que vos presentes que no lo conseguiste, pero acá hay trabajo y no hay personas para trabajar".

—¿A los argentinos les gusta poco trabajar en este rubro?

-No, no es así., Acá siempre se cosechó la yerba con gente de Misiones, los cítricos… incluso la gente de Paraguay venía a trabajar en negro, clandestinamente. Pero el paraguayo no viene más, porque allá están mejor, las condiciones son diferentes.

—¿Qué puede pasar si no levantan la cosecha?

—Yo creo que no van a aumentar porque en Entre Ríos hay exceso de producción. Están mal los precios, lo que sí puede pasar es que uno tenga que abandonar la actividad. Tengo 80 hectáreas de limón que tuve que abandonar, para qué la vas a cuidar si cuando llega la cosecha no tenés gente.

"El año pasado perdimos 2 a 3 millones de kilos de limón que se cayó al piso. En invierno hay demanda de gente por la yerba, el que trabaja en blanco tiene un sueldo interzafra no se puede cambiar, sino pierde los beneficios. Pero la gente que cobra planes hace changas o trabaja en negro. Algunos dicen que se aseguraron y perdieron los planes, por eso tienen miedo, pero yo no sé si eso es cierto", concluyó.