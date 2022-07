Crisis económica: cómo evitar que nos afecten tiempos de incertidumbre

Argentina vive un momento de extrema incertidumbre y en el último tiempo el panorama es cada vez más comprometedor; la suba del dólar, la inflación y los sueldos que no alcanzan hacen que alguna parte de los jóvenes vivan por primera vez en su vida una crisis económica fuerte.

Karina Abella, psicóloga, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y expuso: “Que terminen el secundario, no significa que entren a una vida adulta. La adultez requiere de varios procesos".

En este sentido, reconoció que "en lo profundo una mentalidad muy colonial" y destacó que hay que enseñarles a los jóvenes a enfrentar determinadas etapas de la mejor manera, teniendo en cuenta el contexto por que en la actualidad "es preocupante el éxodo de gente joven que busca futuro en otras partes".

Este tema, la entrevistada lo explicó con un ejemplo: "La primera recomendación es que las personas que deciden irse, tienen que saber que vivir en el país donde nacieron uno necesita determinados recursos. Ir a un lugar donde no crecimos ni tenemos referencias familiares van a requerir de nosotros otros recursos y estrategias que son difíciles de prever. Tienen que apelar a su creatividad, ingenio y osadía, porque se requieren recursos que probablemente se usaron y florecieron poco porque crecieron en su propio país, con su propia cultura. Es difícil prepararlos para algo que probablemente los padres no vivimos. Es decirles que son cosas diferentes".

A pesar de esto, reveló que luego del coronavirus las personas "son más ágiles y pueden enfrentar diferentes situaciones que se les presenten", por lo que frente a culturas que no son las nuestras, nuestra actitud puede hacernos salir adelante y acomodarnos.

Por su parte, Karina Abella, indicó que se puede elegir volver: "Es maravilloso eso. Darles la seguridad dentro de las posibilidades reales como adultos, que siempre van a tener un plan B. es preparar diciéndoles que extrañar es parte del proceso, sentir que no se puede también, sentir que me apresuré también es parte del proceso. Están dadas todas las posibilidades de que les vaya bien y que no. están dadas las posibilidades para todo.

“Cuanto más primaveras y veranos hemos acumulado mientras crecemos tenemos más cintura para el invierno y el otoño en la madurez. Si mientras crecimos tuvimos que vérnoslas con largas noches e inviernos muy crudos, de alguna manera no tuvimos chances de tejer medias para los inviernos largos de la adultez”, concluyó.