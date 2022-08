La grave crisis económica y social que atraviesa Argentina, junto a otros países de Latinoamérica en general, impulsa cada vez más a que los jóvenes deciden emigrar y radicarse en otros países, a fin de conseguir una mayor estabilidad económica y en busca de mejores oportunidades laborales.

Amenazados por la "falta de futuro", cada día se vuelve más habitual escuchar la historia de un amigo o una persona conocida o cercana que decidió irse del país. Lo mismo ocurre en las redes sociales, donde se observan a diario publicaciones de jóvenes -y no tanto- que deciden reiniciar sus vidas lejos de la inestabilidad económica de Argentina.

Guillermo Suárez

Guillermo Suárez, vicepresidente de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral, habló con el programa El Interactivo de Ciudadano News y analizó el éxodo de jóvenes argentinos: “Hay una realidad en Argentina muy particular. Se puede analizar en diferentes contextos. Como Cámara Argentina lo buscamos desde cómo acompañar a los jóvenes para lo que hace a la inclusión y el empleo. Tenemos una partida de muchos jóvenes buscando alternativas, pero a veces es falta de información".

“Hay un grupo de jóvenes que se están radicando en el exterior, que por ahí disponen de información y recursos y toman esa decisión. Pero otra porción grande no dispone de esos recursos. En el país tenemos un 30% de jóvenes en la actualidad entre 18 y 24 que no estudian ni trabajan, es un estudio de la OCDE en 38 países y nosotros estamos en el puesto 34. Uno se pregunta si no quieren trabajar o si es desgano.

-La juventud está menospreciada en cuanto a lo que pueden ofrecer, trabajos precarios o sueldos mínimos.

-Tal cual. Eso va de la mano del motivo por el cual se celebra el Día Internacional de las Juventudes, para comprometer a todo el ecosistema a este análisis de esta problemática.

-Si identificamos cuáles son los 20 trabajos más demandados en la actualidad en Latinoamérica, vamos a encontrar que son trabajos donde las principales habilidades y competencias las desarrollan los jóvenes. Están vinculados a la tecnología y a las políticas de cuidado. Hay muchas demandas donde la formación es ideal para ocupar esos roles", aseguró el entrevistado.

-Pensar en la inserción laboral del joven no comienza a los 18 años, sino a sus 13, como lo hizo Inglaterra que tenía la misma problemática. Comenzó con un trabajo de inclusión desde los 13 años, tutorías, acercamiento del mundo productivo y el educativo, identificar las principales habilidades. Cuestión que en el nivel medio el alumno se puede proyectar e identificar sus oportunidades de trabajo o formación.

-¿Cuál es el consejo para los padres?

-Primero que nada amigarse con los conceptos vinculados a la revolución tecnológica que vivimos. No quiere decir que todos nos vamos a dedicar a la programación, sino comprender las alternativas del mercado. Hay mayor demanda laboral que oferta para cubrir esas demandas laborales. En primer lugar, amigarse y acercarnos al sector productivo.

-Nosotros estamos representando a 353 socios en todo el país, que son entidades que se dedican a la educación permanente. Trabajamos en orientación vocacional, técnicas de aprendizaje y a cómo insertarse laboralmente. Eso es fundamental para que un joven descubra la vocación, se forme hacia una nueva etapa y además tener recursos para la inclusión laboral. Es una necesidad de información, porque talentos y oportunidades en Argentina existen.