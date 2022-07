Corrientes: tras 70 años de extinción, nacieron dos yaguaretés libres

Imagen ilustrativa

Marisi López, coordinadora de la Fundación Rewilding Argentina, habló en El Interactivo que se emite por Ciudadano News, sobre el nacimiento de dos yaguaretés silvestres en los Esteros del Iberá, provincia de Corrientes.

“Estamos felices, es un proyecto que venimos trabajando hace mucho tiempo en el Parque Iberá tratando de tener un ecosistema completo con todas las especies que se extinguieron”, dijo el López.

“El yaguareté es el depredador ‘tope’, es el que regula la cadena hacia abajo en el ecosistema”.

La especialista contó que con la técnica rewilding lograron traer a algunos especímenes de estos felinos. “Algunos se pueden liberar y otros no, por eso llegamos al 2021 liberando ejemplares, ya teníamos ocho en libertad” agregó López.

“La noticia ahora es que una de esas hembras se juntó con un macho en libertad, por iniciativa de ellos, copularon y tuvieron a estos cachorritos”, dijo coordinadora de la Fundación Rewilding Argentina.

Uno de los pequeños cachorros nacido en mayo pasado gracias al proyecto de reintroducción de la Fundación Rewilding Argentina

Las crías son los hijos de Arami —una hembra nacida en junio de 2018 en el Centro de Reintroducción del Yaguareté, ubicado en el mencionado parque y liberada en septiembre de 2021— y de Jatobazinho, un yaguareté macho que fue traído de Brasil a través del proyecto de reintroducción de la especie, a cargo de la Fundación Rewilding Argentina en el año 2019.

“Esta mamá es joven, tiene 4 años, nació en Iberá pero la tratamos como si estuviera en libertad. No tuvo contacto con humanos, para comer tuvo que aprender a cazar con su propia mamá. No vivió en cautiverio, no espera que alguien le dé comida. Desde el momento en que nació aprendió a cazar, siempre para comer tuvo que hacerlo por sus propios medios. Sabe cómo tener cachorritos y cuidarlos, les va a enseñar a ellos cómo cazar”, contó López.

La persecución del yaguareté y su importancia en el ecosistema

“El yaguareté fue perseguido durante muchos años; mucho por ignorancia. Creían que podía ser peligroso entonces le metían un tiro o creían que se podía comer una vaca, entonces les disparaban por las dudas” comenzó detallando la mujer miembro de la Fundación Rewilding Argentina.

“También fue trofeo de caza. Puede pesar entre 90 y 100 kilos un macho, entonces era un trofeo enorme”, sumó. “Lo otro es la pérdida de hábitat, el monte donde vive es diezmado. Aparece una producción tradicional que es arrasar con la naturaleza para implantar bosques de pinos y lo van llevando a un lugar más chiquito. Todo eso lo llevando a la extinción”, explicó Marisi López.

La importancia de este animal en su hábitat natural, es clave porque “es el depredador tope, es el que se encarga de regular en la comida al resto de los que vienen. Por ejemplo, come carpinchos, gran cantidad. Si no existiera, como pasó en los últimos años en Iberá, crece demasiado la población de carpinchos. Entonces comen más pastos, porque se dispersan por tantos lugares, que otros herbívoros no tienen pasto”, contó la especialista en torno a la pieza clave que ocupa este felino en la cadena alimentaria.

Los nombres de los bebés yaguaretés

En cuanto a la identidad que las autoridades les proporcionaron a los dos flamantes felinos para poder identificarlos, la especialista contó:

“Mediante votación se eligieron dos nombres bien autóctonos que están en guaraní como Arandú que quiere decir ‘sabiduría’ y Yací que quiere decir ‘luna’. Como el sexo no lo sabemos aún, solo los podemos ver con las cámaras, esos nombres son para machos y hembras”, dijo López.

-¿Tienen chips?

“Los adultos sí, y estos que emiten señales. Para los chicos tenemos que esperar a que crezcan porque el cuello no lo tienen tan grande como para usar el collar. Mientras tanto siguen a la madre”, cerró coordinadora de la Fundación Rewilding Argentina.