Cómo pasa sus días Fernando Sabag Montiel tras las rejas

En tanto avanza la investigación sobre el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, Fernando Sabag Montiel —uno de los cuatro detenidos— pasa sus días tras las rejas, aunque imagina que lo van a liberar por “aclamación popular”.

Además de él, también se encuentran detenidos en cárceles de máxima seguridad situadas en la provincia de Buenos Aires por la misma causa su pareja, Brenda Uliarte, como así también Agustina Díaz y Nicolás Gabriel Carrizo.

Si bien las cámaras mostraron con claridad que Sabag Montiel gatilló el arma frente a la vicepresidenta, sin éxito, tras su detención el 1 de septiembre, el hombre de 35 años pedía que la Justicia detuviera al militante que le pegó en la cara hasta cortarle el párpado derecho.

“La persona que me golpeó en el ojo es un hombre morocho y petiso, aclaro que no era policía. La policía nunca me pegó. Solicito que se vean las cámaras”, reclamó ante los efectivos que lo detuvieron.

Lo ocurrido derivó en una inminente detención. Hasta que lo trasladaron a una unidad penitenciaria, Sabag Montiel estuvo tres semanas detenido en un calabozo dentro del Aeroparque Jorge Newbery. Era un lugar que pertenece a la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Según informó La Nación, en dicho lugar el hombre estuvo aislado bajo vigilancia constante de dos agentes, y allí habría expresado algunos comentarios lógicos y otros incoherentes respecto a la causa judicial. Además, el medio mencionado asegura que por momentos “no muestra ningún contacto con la realidad”.

Esta situación de “desconexión” se vería reflejada en que ningún familiar, amigo o persona allegada fue a visitar al integrante de 'La banda de los copitos' en las semanas que pasaron desde el ataque en Recoleta.

Por esta razón, el defensor oficial Juan Hermida es quien tuvo ir hasta la casa del detenido para llevarle ropa. Los que más lo trataron son los peritos que evalúan su salud mental para el Ministerio Público de la Defensa, ya que lo visitaron al menos ocho veces.

A pesar de todas las evidencias, Sabag Montiel estaría confiado en que la Justicia jamás llegará a condenarlo por el intento de homicidio contra la vicepresidenta.

La situación de Brenda Uliarte

Por su parte, Brenda Uliarte se mantuvo callada en la celda contigua hasta que los trasladaron el último viernes. Hasta antes de ser trasladada, estuvieron separados por un paredón y si bien podrían haberse comunicado en voz alta, al parecer ella no tenía ningún interés en conversar con su novio.

“Brenda no me quiere hablar”, sostuvo Sabag Montiel.Ta

Todo indica que no sabe nada sobre los chats que ella intercambió con Carrizo o con su amiga Díaz. En esas conversaciones aludieron a él como “ese tarado”.