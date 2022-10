Cómo influye la toma en los colegios y la campaña de esterilización adolescente

Las tomas en las escuelas han despertado preocupación en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también en especialistas en la educación. En distintos establecimientos, alumnos decidieron impedir el dictado de clases en rechazo de la reforma educativa propuesta por el Gobierno porteño.

En este sentido, Alejandro Castro Santander, especialista en Educación, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y habló sobre este tema: “Se suponía que este año era un año dedicado a recuperar aprendizajes, recuperar el tiempo perdido por la pandemia y ya empezamos mal cuando se dieron los calendarios del Consejo Federal de Educación que tenían un piso de 190 días y cuando se armó el cronograma oficial teníamos promedio en el país de 185 días".

El entrevistado detalló que este año en particular hubo muchas dificultades para cumplir el calendario oficial, ya sea por paros, por contingencias climáticas y demás y ahora "la toma de colegios en Buenos Aires, provoca una pérdida de aprendizaje en los chicos que provoca significativo".

“Hemos perdido el camino en la educativo como en otras cosas y es una pérdida de tiempo. Esta pérdida de continuidad hace un daño importante porque va limitando la gestión del docente que es el que planifica y va a avanzando", agregó y opinó que en muchas de estas situaciones cuando "se buscan explicaciones, todo está politizado" es decir, "los argumentos no son válidos y los estudiantes no hacen lo que tienen que hacer que es estudiar".

El Ministerio de Salud promovió la esterilización adolescente

Sobre el debate que hubo en cuanto a la campaña de vasectomía y ligadura de trompas a los 16 años impulsada por la cartera de Salud, indicó: "No hemos avanzado desde el 2002 cuando se promulga la ley de educación sexual integral, esta se reglamentó solo en algunas provincias y nunca entró como corresponde en la educación, nunca entró como corresponde en las escuelas", es por eso que consideró que primero "se tendría que empezar a formar a los chicos en estos temas para que puedan tomas decisiones responsables" y de esta manera "prepararlos para que sean capaces de tomar decisiones libres y responsables".

“Es personal lo que voy a decir, pero es un distractor y una crisis profunda que tenemos en educación y en otros espacios, cuando se tocan estos temas la gente está muy sensibilizada e interviene y salimos de los problemas reales que son muchos, esto no quiere decir que no tenemos que seguir tocando el tema de la educación en general, en este caso salud reproductiva, pero me parece que es un mal momento”.