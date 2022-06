 Cómo afecta la crisis del gasoil a la actividad productiva

Desde la Sociedad Rural de Rosario expresaron su preocupación ante el faltante de gasoil que afecta al país, debido a cómo limita la actividad del sector.

Tomás Layús, presidente de la entidad, señaló en el programa Metaverso que la cosecha es similar a la del año pasado, pero el combustible no es suficiente para las tareas que se deben realizar.

"El agro hoy por hoy es el motor de la economía argentina. Yo compro a un distribuidor de YPF, me llama cuando llega el camión de gasoil y no lo puedo cargar, tengo que recorrer todas las estaciones de servicio", relató Layús.

Si bien esa es la situación que se vivie en Santa Fe, el empresario señaló que la crisis es más profunda en el norte del país: "En Corrientes, Misiones y Chaco está faltando en serio, lo mismo que pasa en el NOA".

Desaprovechar la oportunidad

Layús mencionó algunos factores que podrían haber servido para aliviar la situación, como la ley de biocombustible en base al aceite de soja. Aún así, el empresario señaló que el país está desaprovechando la oportunidad que se generó con los precios internacionales ante la guerra en Ucrania.

"Por otro lado, hay otra cuestión que también podríamos ser proveedor de energía al mundo y en estos últimos 20, 30 años, no se ha hecho nada con esto entonces, no podemos aprovechar esta situación. Por ejemplo, en el campo no creo que se puedan sembrar muchas hectáreas más pero si aumentar la productividad a través de los fertilizantes", apuntó.

“La bronca de con todo el potencial, que no se pueda explotar, abrir la producción, y siempre se nos va el tren, es una pena", finalizó Layús.