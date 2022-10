Combustibles: no descartan un nuevo incremento antes de fin de año

El 1 de octubre las petroleras aumentaron el precio de sus combustibles, por lo que YPF, Shell y Axion subieron un 6%. Si bien fue más de lo previsto, no se descarta otro ajuste antes de fin de año.

En declaraciones en el programa Metaverso, Guillermo Lego, Gerente General de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos y Afines (CECHA), manifestó: “La suba ya estaba direccionada por el hecho de los impuestos que se estableció sería el 1 de octubre, y la próxima sería el 1 de enero de 2023".

Y explicó: "Ahora, habrá que ver si en el ínterin, que las empresas están reclamando un desfasaje del 25, 30% pueda darse un aumento adicional este mes o el que viene, pero como están dadas las circunstancias, se ajustaron dos trimestres del 2021, con lo cual quedó establecido en este 6 y 7%".

Lego manifestó que si bien "no creo que haya otro incremento, pero se debe tener en cuenta que el ajuste de enero, si uno toma la referencia actual, habría que ajustar cinco trimestres, con lo cual el importe sería mayor, lo que no quita una intervención del Gobierno para morigerar el incremento del 1 de enero”.

Al consultarle si la justificación de Flavia Royón ante el aumento es que había un atraso no solo en tema impuesto, sino también en el precio del combustible, Lego dijo: "Es totalmente cierto, la parte de impuestos está archi atrasada, prácticamente con una inflación del 100% o más todavía de lo que va de un año y medio, casi dos años, el impuesto no se ha tocado, evidentemente desde el punto de vista impositivo, el estado ha dejado de percibir ese incremento y son miles de millones de pesos".

Y amplió: “El otro atraso que informan las empresas petroleras de acuerdo a lo que tienen que producir, incluso aquellas que tienen que importar parte del producto, también existe. Hoy se habla de un atraso del 25%. Por ahí pudo ser mayor, pero el crudo, si bien está más alto que hace un año, bajó bastante respecto a los guarismos que tenían dando vuelta. Hoy el crudo está en unos 88 dólares y en su momento cuando se empezó a hablar de un atraso del 35% estaba en 100 dólares".

Con respecto al precio del crudo y en atraso en los valores, y cuál será la reacción de usuario, el gerente general de CECHA manifestó: "Si es por este último aumento, en general con los pocos aumentos que hubo este año, que fue en los primeros días, de reticencia a la carga y después se vuelve a normalizar, no se está notando como que el público por cada aumento haga una caída llamativa, si no es por un par de días".

Y completó: "Un detalle importante es que en determinados productos sigue habiendo cupos, o sea, que la estación del servicio no está recibiendo todo el combustible que la demanda exige, entonces, evidentemente todavía la situación como para decir normal no está, máxime con el tema del gasoil y diesel que son parte de los productos que tienen que venir de importaciones. Habrá que ver cuando esto esté más normalizado si las estaciones pueden vender lo que realmente les reclaman y no vender lo que la petrolera le entrega".

Sobre si podría ser un antecedente de que pueda volver a faltar gasoil, Lego replicó: "Esperemos que no, pero la última cosecha fue bastante complicada. En términos normales, la situación está equilibrada, cualquier acontecimiento anormal que se pueda generar o que haya algún problema con respecto a la provisión y todo eso, sí entramos de vuelta en una situación, porque la cosa no está totalmente claro".