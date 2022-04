Una médica atendió a un hombre sin obra social y renunció

Una joven médica de la Ciudad de Buenos Aires se hizo viral en Twitter después de publicar un mensaje que despertó todo tipo de reacciones, comentarios y debate.

Florencia Barraza contó que trabajando en una clínica privada vivió una situación que la llevó a tomar una importante decisión y el posterior descargue en redes sociales. Después de recibir a un paciente que no tenía obra social, lo atendió a pesar de la prohibición por parte de la directora del lugar.

Sin embargo, no quedó ahí. Tras la situación, decidió dejar su trabajo en el sanatorio, del cual no dio su nombre. "Recién me tuve que pelear con la enfermera y la directora de la clínica. No me dejaban suturar a un hombre que se cortó el pie con una amoladora porque no lo podía pagar", explicó.

Luego agregó: "Lo suturé igual y renuncié. Prefiero siempre al Estado antes que al vil empresariado".

La publicación de la médica residente de cirugía, que se recibió en 2018, tuvo más de 112 mil "me gusta" y más de 10 mil retweets, además de miles de comentarios con diferentes opiniones.

"¡Aguante la salud pública!", escribió al final del primer mensaje. A eso le siguió una segunda publicación en el hilo de Twitter, en donde Florencia explicó que "cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente me dijo 'no, en los privados las cosas no funcionan así'".

Es por eso que expresó: "En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos".

La joven suele contar en Twitter diversas historias sobre su trabajo, detalles de los días de guardia y situaciones íntimas. Sin embargo, esta vez la repercusión llevó a que muchos usuarios la criticaran.

A raíz de los comentarios y algunos agravios, aclaró que también trabaja en un hospital público y que permanecerá exclusivamente en ese empleo.