Lo que para Yamila y Diego iba a ser uno de los momentos más felices de sus vidas, terminó de la peor manera.

En octubre del 2022, la pareja esperaba el nacimiento de su tercera hija, y luego de dos partos anteriores con malas experiencias por violencia obstétrica, en esta oportunidad eligieron un parto domiciliario a cargo del colectivo Espacio M para que los acompañe en el nacimiento del nuevo bebé.

Según detalla el diario Perfil, la historia tuvo un final trágico y Diego decidió después de unos meses hacer el caso público, por tal motivo relató lo sucedido desde el momento en que escogieron esa posibilidad.

Todo empezó con una reunión entre la pareja (que previamente había sufrido un aborto) con dos parteras: "Fueron dos horas de mucha charla, me gustó la mirada integral y holística de la mujer y la fisiología, su formación fuera del sistema molesto y opresor, y todo cerró cuando hablamos del aborto que había tenido antes de este embarazo; y M me dijo: 'A veces esas almitas vienen un ratito para enseñarnos algo; que sí podemos, detrás de la muerte se abre un nuevo comienzo'. Después de escuchar eso dije: 'Es por acá'".

El día esperado llegó, pero Diego relató de forma escrita cómo fue ese momento: "Tengo la bendición de verla salir 16:47 y recibirla bajo la lluvia de la ducha que pegaba en nuestras caras, es una nena, nació Canela", comentó.

Luego siguió: "N (una de las parteras) ayuda a Yami a acomodarse en el borde de la bañera, le dice que se siente y no sé, si yo o N, le damos a Canela. Inmediatamente Yami la agarra y se la pone en el pecho, Cane agarra la teta. Yami con cara cansada, pero feliz, plena, radiante y pregunta si nuestra beba está bien".

"Yami les agradece a las chicas el trabajo que hicieron y ellas responden 'las agradecidas somos nosotras por este momento que nos regalaste'”. M sale del baño con el celular. N le dice: “Bueno, ahora falta la placenta, te van a venir contracciones un poco menos dolorosas y vas a expulsar la placenta. Para esto sentate en el bidet, así no se ensucia todo'", contó el marido de Yamila.

Acto seguido, relató el momento en que se dio cuenta de que las cosas no estaban saliendo bien: "Cuando se levanta miro el bidet y por lo menos había tres dedos de profundidad de sangre. La miro a N y le pregunto si era normal, si estaba todo bien y me dice que sí, y se explaya, el tema que como Canela es grande, casi de 5 kilos, la placenta es grande y es lógico que genere esa cantidad de coágulos para expulsarla. De todas maneras la llamó a M y le mostró el bidet".

"Vuelvo al cuarto, Yami vuelve a tener una contracción y la placenta no bajó, ahí la miro y veo que sus labios se ponen pálidos. N me dice trae sal, le bajó un poco la presión, pero es normal. Le busco la sal y N le pide algo a M. Le trae un frasquito homeopático y le agregan una gotas en la boca, Yami se recupera rápido. N le dice a Yami: 'Vamos Yami te quiero despierta, cada contracción baja sangre y te va a bajar un poco la presión, te quiero acá, dale fuerza'. N se levanta y se va también con el celular a la cocina. A esta altura las notaba a las dos pálidas, escribiendo en el celular, como si estuviesen hablando con alguien y pidiendo consejos, entonces le digo a Yami: 'Perdoname, pero ya nos vamos al hospital'”.

“Voy a la cocina y le digo a M que ya voy a llamar a la ambulancia. M me dice: “sí, mejor, ahora sí”. Y me aclara que tengo que decir. Me dice: 'Decí que parió en la casa y que esta con una amiga'”.

“18:50 hs. vuelvo a llamar a la ambulancia y reclamo que no había llegado, para esto yo había bajado para ver si llegaba y nada, subo corriendo, le digo de pasada a mi suegra que no suban los chicos por nada en el mundo y le comento lo que estaba sucediendo”

Diego continúa relatando: “Cuando subo las dos en la cocina con el teléfono, Yami con Canela en el cuarto. Veo que se incorpora de rodillas y cae violentamente sobre la almohada y se incorpora nuevamente violentamente. La llamo a las chicas, N revuelve su bolsa de frasquitos y prácticamente se lo vacía en la boca. M habla por teléfono. En un instante quedo solo con Yami y le digo: 'Ya viene la ambulancia' y me dice: 'Diego, me voy'. Y le respondo: 'Adónde te vas a ir amor, vos te quedas acá'”.

“Yamila falleció por acretismo placentario. Un caso en un millón dijeron M y N", concluye el desgarrador testimonio de Diego, quien contó que dos días después las parteras lo llamaron por teléfono y luego borraron todas sus redes sociales.

Así fue como Yamila dio a luz a Canela en su casa, pero murió horas después del parto. La situación se complicó porque la mujer tenía un acretismo placentario y no lo sabía.

Según Diego, una obstetra recomendada por las parteras alertó sobre esto y mandó a la mujer a hacerse una eco-doppler, pero la respuesta de las parteras identificadas como M y N, fue: "Qué boluda, qué ganas de asustarte, esto pasa una vez en un millón".

Diego decidió denunciar a ambas parteras, pero actualmente la causa no avanza, y él manifiesta estar furioso: “Fui antes de la feria judicial y volví a ir ahora cuando se habilitó la fiscalía y me dijeron que la causa sigue parada porque hay que esperar un examen toxicológico, porque como hay una sola morgue judicial para todos los juzgados en casos de muerte dudosa, puede llegar a demorar un año o más", dijo en diálogo con Para Ti.

Y sumó: “La fiscalía tiene mi celular y el de Yami, con fotos del proceso de parto, hay mensajes... Y lo mismo, me dijeron que todavía no estaba designado el perito informático y que a partir de que se designe, son de 6 meses a un año para tener los resultados... O sea que no hay nada... Los celulares de las parteras seguramente no están retenidos porque las dos desaparecieron después de la muerte de Yami".

¿Qué es el acretismo placentario?

Tal como define el Ministerio de Salud de la Nación en su página web, es una de las principales causas de mortalidad materna. El acretismo placentario consiste en la inserción anormal de parte o de toda la placenta, que provoca la invasión más allá de la pared del útero y puede implantarse en órganos vecinos derivando en el sangrado masivo al nacimiento y poniendo en riesgo la vida de la persona gestante si no es abordado correctamente.

Eliana Otero, licenciada en Enfermería de la UBA, puericultora y fundadora de Crianza y lactancia feliz explicó que el acretismo placentario "es una patología obstétrica infrecuente que se caracteriza por la adherencia anormal de una parte o de toda la placenta más allá del útero, pudiendo adherirse también a órganos vecinos".

Lo particular de esta patología es que "se cursa de manera asintomática. Ante la sospecha se recomienda la realización de una ecografía transvaginal Doppler a color y, si la sospecha persiste, es recomendable realizar una resonancia magnética", explicó la profesional.

Y agregó: "Una vez hecho el diagnóstico se debe realizar el parto en una institución de salud porque es una patología de resolución quirúrgica que, en general, se procede siempre a la histerectomía como parte del manejo del acretismo placentario".